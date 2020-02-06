Чт, 6.02.2020
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Финляндия может стать единственной страной ЕС, добывающей уран

Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

Правительство Финляндии выдало горнодобывающей компании Terrafame разрешение на добычу урана на руднике Talvivaara в Соткамо, пишет Rus.Postimees со ссылкой на YLE.

В соответствии с полученной лицензией, на руднике можно будет производить до 250 тонн урана в год.

В настоящее время ни в одной стране ЕС не добывают уран. Следовательно, Финляндия может стать единственной из стран ЕС, в которой добывают уран.

Центр ядерной и радиационной безопасности STUK уже прошлым летом вынес решение о том, что препятствий для осуществления планов компании по добыче урана с точки зрения ядерной и радиационной безопасности нет.

Считается вероятным, что Финский союз охраны природы обжалует решение Госсовета в Высшем административном суде.

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