Финляндия может стать единственной страной ЕС, добывающей уран

В соответствии с полученной лицензией, на руднике можно будет производить до 250 тонн урана в год.

В настоящее время ни в одной стране ЕС не добывают уран. Следовательно, Финляндия может стать единственной из стран ЕС, в которой добывают уран.

Центр ядерной и радиационной безопасности STUK уже прошлым летом вынес решение о том, что препятствий для осуществления планов компании по добыче урана с точки зрения ядерной и радиационной безопасности нет.