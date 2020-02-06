Финляндия может стать единственной страной ЕС, добывающей уран

Правительство Финляндии выдало горнодобывающей компании Terrafame разрешение на добычу урана на руднике Talvivaara в Соткамо, пишет Rus.Postimees со ссылкой на YLE.
В соответствии с полученной лицензией, на руднике можно будет производить до 250 тонн урана в год.
В настоящее время ни в одной стране ЕС не добывают уран. Следовательно, Финляндия может стать единственной из стран ЕС, в которой добывают уран.
Центр ядерной и радиационной безопасности STUK уже прошлым летом вынес решение о том, что препятствий для осуществления планов компании по добыче урана с точки зрения ядерной и радиационной безопасности нет.
Считается вероятным, что Финский союз охраны природы обжалует решение Госсовета в Высшем административном суде.