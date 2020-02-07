В рижской квартире содержали черного леопарда; начат уголовный процесс

В полицию поступила информация о том, что в квартире в районе улицы Сканстес содержится редкое животное — черный леопард.

7 января сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями вместе с сотрудниками Управления по охране природы и Рижского зоопарка изъяли животное и доставили его в зоопарк.

Согласно имеющейся в распоряжении полиции информации, животное содержалось в специально оборудованной комнате, а человек, в квартире которого находился леопард, не располагал сертификатом Вашингтонской конвенции о международной торговле исчезающими видами животных и растений или разрешением, подтверждающим легальное происхождение животного.

Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил торговли находящимися на грани вымирания дикими животными. За это преступление закон предусматривает лишение свободы на срок до двух лет, принудительные работы или штраф.

По словам председателя правления Рижского зоопарка Ингмара Лидаки, животное было доставлено в зоопарк в начале января. У леопарда наблюдался значительный избыточный вес — в возрасте 15-16 месяцев он весил более 60 килограммов.

На вопрос о том, что произойдет с животным теперь, Лидака ответил, что Рижскому зоопарку леопард не нужен.

"Для леопарда нужно построить очень сложный, большой вольер, потому что он прыгает значительно лучше, чем тигр, а у нас такой постройки нет", - пояснил он. Лидака надеется организовать перемещение животного в один из европейских приютов к весне, однако зоопарк пока не понимает юридического статуса леопарда.

Лидака подчеркнул, что это не первый случай, когда в зоопарк таким образом попадают крупные хищные животные.