Пт, 7.02.2020
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Во Франции жестоко убит критик Кадырова

Ramzans Kadirovs

Pagājušajā nedēļā Francijas pilsētā Lillē brutāli nogalināts Čečenijas blogeris un Čečenijas līdera Ramzana Kadirova kritiķis Imrans Alijevs, vēsta Lielbritānijas medijs “The Guardian”.

В городе Лилле на севере Франции с особой жестокостью убит 44-летний чеченский блогер Имран Алиев. Ранее он критиковал чеченского лидера Рамзана Кадыров, сообщает издание The Guardian.

Тело Алиева был найден убитым в номере отеля в Лилле в четверг, 30 января. Изначальная информация говорит о том, что блогер был убит несколькими колотыми ударами в шею. 

Дело расследует полиция Франции, о подозреваемых пока не сообщается.

Вместе с тем следователи не исключают политический мотив убийства.

После эмиграции из Чечни Алиев проживал в Бельгии. Блогер регулярно вел канал на YouTube, в котором, помимо прочего, подвергал критике Рамзана Кадырова. Острые комментарии Алиев адресовал также жителям Ингушетии и Дагестана, за что уже получал угрозы физической расправы.

Впрочем, сторонники Алиева не скрывают недоумения по поводу его убийства — по их признанию, он был далеко не самым ярым критиком чеченского лидера. К тому же, у блогера были серьезные проблемы со здоровьем.

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