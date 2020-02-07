Во Франции жестоко убит критик Кадырова

В городе Лилле на севере Франции с особой жестокостью убит 44-летний чеченский блогер Имран Алиев. Ранее он критиковал чеченского лидера Рамзана Кадыров, сообщает издание The Guardian.

Тело Алиева был найден убитым в номере отеля в Лилле в четверг, 30 января. Изначальная информация говорит о том, что блогер был убит несколькими колотыми ударами в шею.

Дело расследует полиция Франции, о подозреваемых пока не сообщается.

Вместе с тем следователи не исключают политический мотив убийства.

После эмиграции из Чечни Алиев проживал в Бельгии. Блогер регулярно вел канал на YouTube, в котором, помимо прочего, подвергал критике Рамзана Кадырова. Острые комментарии Алиев адресовал также жителям Ингушетии и Дагестана, за что уже получал угрозы физической расправы.