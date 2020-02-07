На LDz было, возможно, незаконное подразделение. Ущерб составил почти миллион евро

Прокуратура начала уголовный процесс о создании, возможно, незаконного структурного подразделения ГАО Latvijas dzelzceļš (LDz), в результате чего предприятию за девять лет был нанесен ущерб в размере почти миллиона евро.
В четверг Генеральная прокуратура, рассмотрев заявление министра сообщения Талиса Линкайтса от 20 января, начала уголовный процесс о возможном создании незаконного органа управления LDz, поддержанном ответственными должностными лицами Минсообщения, и связанной с этим незаконной выплате зарплат, пособий и компенсаций в течение девяти лет.
Принимая во внимание вышесказанное, LDz был нанесен ущерб в размере не менее 962 221 евро.
Досудебное расследование по этому делу поручено провести Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.