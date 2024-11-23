У России есть запас новых мощных ракет, "готовых к применению", заявил российский диктатор Владимир Путин на следующий день после того, как его страна выпустила новую баллистическую ракету по украинскому городу Днепр. Об этом сообщает BBC.
Путин намерен опять испытать новую баллистическую ракету "в боевых условиях"
В своем телеобращении Путин заявил, что ракету "Орешник" невозможно перехватить, и пообещал провести новые испытания, в том числе в "боевых условиях". Он отметил, что гиперзвуковые ракеты "Орешник" летают со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука, и приказал начать их производство.
Ранее Путин говорил, что использование этих ракет является ответом на применение Украиной ракет Storm Shadow и ATACMS.
Удар, нанесенный 21 ноября по Днепру, был настолько мощным, что, по словам украинских властей, напоминал удар межконтинентальной баллистической ракеты.
Генеральный директор и основатель консалтинговой компании Sibylline Джастин Крамп в разговоре с BBC высказал мнение, что Москва, скорее всего, использовала эту атаку в качестве предупреждения. При этом он отметил, что ракета, которая быстрее и совершеннее других имеющихся в российском арсенале, способна бросить серьезный вызов противовоздушной обороне Украины.
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