Путин намерен опять испытать новую баллистическую ракету "в боевых условиях"

В своем телеобращении Путин заявил, что ракету "Орешник" невозможно перехватить, и пообещал провести новые испытания, в том числе в "боевых условиях". Он отметил, что гиперзвуковые ракеты "Орешник" летают со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука, и приказал начать их производство.

Ранее Путин говорил, что использование этих ракет является ответом на применение Украиной ракет Storm Shadow и ATACMS.

​Удар, нанесенный 21 ноября по Днепру, был настолько мощным, что, по словам украинских властей, напоминал удар межконтинентальной баллистической ракеты.

Генеральный директор и основатель консалтинговой компании Sibylline Джастин Крамп в разговоре с BBC высказал мнение, что Москва, скорее всего, использовала эту атаку в качестве предупреждения. При этом он отметил, что ракета, которая быстрее и совершеннее других имеющихся в российском арсенале, способна бросить серьезный вызов противовоздушной обороне Украины.

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