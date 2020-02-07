Рейтинг политических партий в январе: лидирует "Согласие"

По заказу Латвийского телевидения центр SKDS провел опрос избирателей об их поддержке партий в январе, сообщает Panorāma на LTV.
На вопрос, за кого бы они проголосовали, если выборы в Сейм состоялись сейчас, респонденты ответили следующим образом:
- "Согласие" – 13,6%
- Союз "зеленых" и крестьян – 8,7%
- Национальное объединение – 6,3%
- "Новое Единство" – 6,1%
- Новая консервативная партия – 6,1%
- Объединение "Развитие/За!" – 5,4%
- Латвийское объединение регионов – 2,9%
- Русский союз Латвии – 2,5%
- KPV LV – 2,0%
- "Прогрессивные" – 1,8%
- Другие партии – 0,8%
- Не знаю – 26,9%
- Не буду участвовать в выборах – 16,9%.
Сравнивая с предыдущим месяцем, существенного роста или спада рейтингов не произошло, а коррекции были небольшими.
Рейтинг партий составлен на основании опроса почти 900 респондентов по всей территории Латвии.