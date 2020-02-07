Пт, 7.02.2020
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Рейтинг политических партий в январе: лидирует "Согласие"

Съезд партии "Согласие"

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

По заказу Латвийского телевидения центр SKDS провел опрос избирателей об их поддержке партий в январе, сообщает Panorāma на LTV.

На вопрос, за кого бы они проголосовали, если выборы в Сейм состоялись сейчас, респонденты ответили следующим образом:

  • "Согласие" – 13,6%
  • Союз "зеленых" и крестьян – 8,7%
  • Национальное объединение – 6,3%
  • "Новое Единство" – 6,1%
  • Новая консервативная партия – 6,1%
  • Объединение "Развитие/За!" – 5,4%
  • Латвийское объединение регионов – 2,9%
  • Русский союз Латвии – 2,5%
  • KPV LV – 2,0%
  • "Прогрессивные" – 1,8%
  • Другие партии – 0,8%
  • Не знаю – 26,9%
  • Не буду участвовать в выборах – 16,9%.

Сравнивая с предыдущим месяцем, существенного роста или спада рейтингов не произошло, а коррекции были небольшими.

Рейтинг партий составлен на основании опроса почти 900 респондентов по всей территории Латвии.

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