В Таиланде военнослужащий открыл огонь по прохожим: погибли 20 человек

Как сообщает "Медуза", в результате обстрела погибли минимум 20 человек, есть и раненые.

Перед тем, как начать стрельбу, военный убил командира, одного солдата и 63-летнюю женщину у себя в части.

Стрельбу по прохожим нападавший транслировал в Facebook. Кроме того, он разместил пост с вопросом, должен ли он сдаться.

До этого он опубликовал изображение пистолета и пуль с подписью "Пора волноваться" и "Никто не может избежать смерти".

По данным полиции, солдат украл автомобиль Humvee из казармы и отправился в торговый центр Terminal 21, стреляя по дороге по людям.

На место происшествия прибыли сотрудники служб безопасности. Они вошли на территорию торгового центра и спасли несколько более тысячи человек. Позднее власти заявили, что эвакуация завершена, и заложников больше нет.