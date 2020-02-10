Эстония запретила Sputnik: свобода слова или безопасность?

В самом Sputnik считают, что эстонская полиция лукавит. Истинной причиной они называют расправу с неугодными журналистами.

Эта неоднозначная история разделила на два лагеря и эстонских журналистов. Противники запрета Sputnik недоумевают: мол, из-за опосредованной связи с Киселевым в Эстонии разогнали целую редакцию.

При этом сам Киселев продолжает вещать и клеймить эстонцев позором на канале "Россия", который тут ретранслируют без всяких ограничений. И у которого в Эстонии аудитория куда больше, чем у того же портала Sputnik.

И главное - нельзя в цивилизованной европейской стране без решения суда запрещать работу СМИ. Но оппоненты убеждены: все сделано правильно, и "рупору Кремля" в Эстонии не место.

"Мы считаем, что это не журналистский канал, да, это медиа, но это не журналистика, они работают только с пропагандой, а их цель - представлять интересы России.

Люди, которые там работают, не занимаются журналистикой. Поэтому мы видим в этом угрозу для журналистики в Эстонии.

В этом смысле они не наши коллеги. Они работают совершенно по-другому, у них абсолютно другие этические принципы. Возможно, у них есть какая-то редакционная коллегия, но этого недостаточно. Более того, на их сайте невозможно найти информацию о том, кто там работает. В настоящей журналистике такое недопустимо", - заявила Хелле Тийкма, телеведущая, глава Союза журналистов Эстонии.

Позиция МИДа Эстонии: свобода слова здесь ни при чем, речь идет только о соблюдении европейских санкций. А санкции против Киселева и примерно сотни прокремлевских политиков были введены в ответ на оккупацию Крыма.

Однако скандал со Sputnik показал: у каждой страны Евросоюза, похоже, свои ценности и принципы. Потому что европейские санкции против Киселева остановили работу Sputnik только в Эстонии.

Эксперты в Таллинне поясняют: "Эстония взяла на себя роль первопроходца". И, мол, если ей удастся прихлопнуть российский Sputnik и доказать свою правоту в суде - если до него дойдет, - то примеру Эстонии могут последовать и другие европейские страны.

Эстонские власти на уступки идти не намерены, как и руководство Sputnik. "Россия сегодня" грозится подать в суд. Вполне возможно, дело "Sputnik против Эстонии", пройдя все этапы, окажется в Европейском суде в Люксембурге, который и поставит точку в этой истории.

По словам работающего в Европарламенте латвийского юриста Алексея Димитрова, прецедент в этой истории уже есть. В 2017-м Дмитрий Киселев обжаловал в суде Евросоюза введенные против него санкции и настаивал на том, что это удар по свободе слова, ведь он - глава большого медиа. Но суд с ним не согласился и особым образом отметил, что санкции применены к Киселеву лично и не затрагивают интересы других журналистов.

Получается, что аргументы эстонской стороны могут рассыпаться о железную логику суда Европейского союза.

Запрет на Sputnik в отдельно взятой Эстонии выявил целый ряд вопросов космического масштаба: "Что такое свобода слова?", "Как законно ограничить пропаганду со стороны враждебного государства?", "Как вообще отличить пропаганду от журналистики, а журналистов от госчиновников?" и "Почему при общих нормах ЕС все страны действуют по-разному?".

Мнение сторонников и противников Sputnik сходится, пожалуй, только в одном: независимо от исхода этого громкого скандала, прежде всего он на руку Москве, а не Таллинну. Если кто-то в Эстонии и не знал о российском Sputnik, об агентстве "Россия сегодня", то теперь громкая реклама им обеспечена.

Впереди не менее громкие судебные разбирательства и очередные разгромные статьи о беззакониях в Эстонии. В гибридной войне, говорят западные аналитики, Кремль знает толк.