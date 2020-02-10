TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет тележурнал Евгения Эрлиха "Балтия" - программу на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же.
Видео: Эстония запретила Sputnik - свобода слова или безопасность?
Несколько лет эстонские власти искали законный способ прикрыть деятельность портала Sputnik Estonia - издания, которое местные политики считают "вражеским голосом" и орудием пропаганды Кремля. Хотя по всем внешним признакам Sputnik - это средство массовой информации, пусть даже и российское. А бороться с прессой в Европе не принято. Но Таллинн был настойчив.
По словам Елены Черышевой, шеф-редактора Sputnik в Эстонии, эстонские власти им угрожают. Потому что Sputnik - это подразделение медиагруппы "Россия сегодня". А эта медиагруппа - российское государственное предприятие, финансируемое правительством России.
Проще говоря, то самое кремлевское СМИ, которое западные аналитики считают орудием пропаганды и солдатом гибридной войны.
Руководят агентством "Россия сегодня" такие известные персонажи, как Дмитрий Киселев и Маргарита Симоньян.
Против гендиректора медиагруппы Дмитрия Киселева Евросоюз еще в 2014 году ввел персональные санкции за то, что он "поддержал введение российских войск в Украину". А раз Киселев под санкциями, решили в эстонской полиции, то и все его проекты в ЕС также вне закона. Если точнее - то вне эстонского закона о нарушении международных санкций.
Местных журналистов Sputnik силовики официально предупредили: останетесь работать на "Россию сегодня" - рискуете оказаться за решеткой. На раздумья дали три недели.
Под страхом угодить в тюрьму три десятка сотрудников эстонского Sputnik уволились. А МИД России заявил об атаке на свободу слова и незаконных действиях властей Эстонии. В итоге в России скандал вышел на президентский уровень.
"Когда я слышу вещи подобного рода, они меня очень удивляют, потому что нас все время пытаются обвинить в каких-то смертных грехах, в том числе в давлении на независимые СМИ, а сами делают то же самое, в чем нас обвиняют, - это, конечно, удивительный цинизм", - высказался о скандале президент РФ Владимир Путин.
Власти в Таллинне уверяют: никто не трогает журналистов, никто не борется даже с явно пророссийским содержанием Sputnik. Все проблемы только из-за Дмитрия Киселева.
"До тех пор, пока "Россия сегодня" находится под контролем Дмитрия Киселева, а он находится в санкционном списке, доступ к экономическим ресурсам для участников этой схемы будет закрыт. Соответственно, нанимать сотрудников в Эстонии "России сегодня" запрещено по закону, согласно санкциям", - заявил Мадис Рейманд, директор эстонского Бюро информации об отмывании денег.
Но если санкции против Киселева действую уже много лет, возмущаются в Sputnik, то почему полиция Эстонии вспомнила про них только сейчас? Ведь редакция эстонского Sputnik с согласия местной власти все это время имела в Таллинне свое представительство, работала и платила налоги в бюджет страны.
Власти поясняют: банковский счет "России сегодня" в Эстонии они заморозили еще в 2015-м. Но до последнего момента не подозревали, что зарплаты эстонским сотрудникам Sputnik Москва платит напрямую.
В самом Sputnik считают, что эстонская полиция лукавит. Истинной причиной они называют расправу с неугодными журналистами.
Эта неоднозначная история разделила на два лагеря и эстонских журналистов. Противники запрета Sputnik недоумевают: мол, из-за опосредованной связи с Киселевым в Эстонии разогнали целую редакцию.
При этом сам Киселев продолжает вещать и клеймить эстонцев позором на канале "Россия", который тут ретранслируют без всяких ограничений. И у которого в Эстонии аудитория куда больше, чем у того же портала Sputnik.
И главное - нельзя в цивилизованной европейской стране без решения суда запрещать работу СМИ. Но оппоненты убеждены: все сделано правильно, и "рупору Кремля" в Эстонии не место.
"Мы считаем, что это не журналистский канал, да, это медиа, но это не журналистика, они работают только с пропагандой, а их цель - представлять интересы России.
Люди, которые там работают, не занимаются журналистикой. Поэтому мы видим в этом угрозу для журналистики в Эстонии.
В этом смысле они не наши коллеги. Они работают совершенно по-другому, у них абсолютно другие этические принципы. Возможно, у них есть какая-то редакционная коллегия, но этого недостаточно. Более того, на их сайте невозможно найти информацию о том, кто там работает. В настоящей журналистике такое недопустимо", - заявила Хелле Тийкма, телеведущая, глава Союза журналистов Эстонии.
Позиция МИДа Эстонии: свобода слова здесь ни при чем, речь идет только о соблюдении европейских санкций. А санкции против Киселева и примерно сотни прокремлевских политиков были введены в ответ на оккупацию Крыма.
Однако скандал со Sputnik показал: у каждой страны Евросоюза, похоже, свои ценности и принципы. Потому что европейские санкции против Киселева остановили работу Sputnik только в Эстонии.
Эксперты в Таллинне поясняют: "Эстония взяла на себя роль первопроходца". И, мол, если ей удастся прихлопнуть российский Sputnik и доказать свою правоту в суде - если до него дойдет, - то примеру Эстонии могут последовать и другие европейские страны.
Эстонские власти на уступки идти не намерены, как и руководство Sputnik. "Россия сегодня" грозится подать в суд. Вполне возможно, дело "Sputnik против Эстонии", пройдя все этапы, окажется в Европейском суде в Люксембурге, который и поставит точку в этой истории.
По словам работающего в Европарламенте латвийского юриста Алексея Димитрова, прецедент в этой истории уже есть. В 2017-м Дмитрий Киселев обжаловал в суде Евросоюза введенные против него санкции и настаивал на том, что это удар по свободе слова, ведь он - глава большого медиа. Но суд с ним не согласился и особым образом отметил, что санкции применены к Киселеву лично и не затрагивают интересы других журналистов.
Получается, что аргументы эстонской стороны могут рассыпаться о железную логику суда Европейского союза.
Запрет на Sputnik в отдельно взятой Эстонии выявил целый ряд вопросов космического масштаба: "Что такое свобода слова?", "Как законно ограничить пропаганду со стороны враждебного государства?", "Как вообще отличить пропаганду от журналистики, а журналистов от госчиновников?" и "Почему при общих нормах ЕС все страны действуют по-разному?".
Мнение сторонников и противников Sputnik сходится, пожалуй, только в одном: независимо от исхода этого громкого скандала, прежде всего он на руку Москве, а не Таллинну. Если кто-то в Эстонии и не знал о российском Sputnik, об агентстве "Россия сегодня", то теперь громкая реклама им обеспечена.
Впереди не менее громкие судебные разбирательства и очередные разгромные статьи о беззакониях в Эстонии. В гибридной войне, говорят западные аналитики, Кремль знает толк.
"Балтия" - программа на русском языке о Балтии, о людях, которые живут в Латвии, Литве и Эстонии, говорят на разных языках, но об одном и том же. О том, что нас волнует, огорчает или радует. Мы не делим жизнь на политику и вне политики. Мы просто говорим о самом важном.