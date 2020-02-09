Вс, 9.02.2020
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Число жертв нового коронавируса превысило уровень пандемии SARS

ФОТО: AP/Scanpix

Количество скончавшихся в результате заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 813 человек, сообщили в воскресенье, 9 февраля, власти провинции Хубэй. Напомним, именно здесь началось распространение вируса.

Как сообщает Deutsche Welle, это уже больше, чем во время пандемии коронавируса SARS в 2002-2003 годах, тоже начавшейся в Китае.

Тогда умерли 774 человека.

Согласно последним данным на 9 февраля число зараженных новым коронавирусом по всему миру превысило 37 тысяч. Более 6 тысяч больных - в тяжелом состоянии.

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