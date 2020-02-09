В прошлом году полиция раскрыла шесть нелегальных автозаправочных станций

В прошлом году было изъято 20,7 млн сигарет, что на 34,6 млн меньше, чем годом ранее, 12,4 тонны табака, что на 38 тонн меньше, 116 400 литров горючего, что примерно на 376 000 литров меньше, 77 800 литров нелегального алкоголя, что примерно на 5000 литров меньше, чем в 2018 году.