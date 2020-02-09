Звучат возможные имена нового генпрокурора. Среди них - прокурор по делу Лембергса Юрисс

Этот процесс, вероятно, будет проходить по новой процедуре, так как Сейм на этой неделе во втором чтении поддержал соответствующие поправки к Закону о прокуратуре.

До настоящего времени кандидат на должность генерального прокурора на голосование в Сейме выдвигался только председателем Верховного суда, но теперь это будет делать Совет юстиции, выбирая наиболее подходящего кандидата из участников открытого конкурса.

По информации de facto, возможность участия в конкурсе рассматривают несколько прокуроров, в том числе Юрис Юрисс - один из прокуроров по уголовному делу Айвара Лембергса.

На вопрос, пытался ли кто-нибудь связаться с ним по поводу его кандидатуры, Юрисс отметил, что у него не было конкретного разговора, но он признает, что посмотрит, каким будет это новое регулирование или каким будет текущее регулирование в данной конкретной ситуации.

Прокурор Юрисс регулярно представляет прокуратуру в различных комитетах Сейма, он хорошо известен депутатам. Кроме того, он из знаменитого выпуска Латвийской полицейской академии 1999 года.

Среди его однокурсников - прокуроры и несколько адвокатов, в том числе нынешние и бывшие сотрудники KNAB, например, один из лидеров Новой консервативной партии Юрис Юрашс и глава KNAB Екаб Страуме.

Юрисс этому не придает особого значения: "Знаете, я об этом не думал в таком ключе. Каждый уже после окончания высшего учебного заведения сделал свой выбор. Я выбрал путь в прокуратуре, другие - в адвокатуре. Я не думал, что это может каким-то образом облегчить или усложнить мой выбор".

Для должности генерального прокурора Совет юстиции предложит наиболее подходящих кандидатов для голосования в Сейм.

Совет возглавляет председатель Верховного суда, он состоит из пятнадцати членов, включая семерых избранных судей, председателя Конституционного суда, генерального прокурора, глав адвокатуры, судебных исполнителей и нотариусов, а также двух политиков, представляющих Новую консервативную партию: министра юстиции Борданса и председателя Юридической комиссии Сейма Юты Стрике.

Несмотря на всю процедуру, оппозиция в Сейме считает, что коалиция не позволит стать генеральным прокурором нейтральному кандидату.

"Что бы ни говорила коалиция, Юта Стрике будет придерживаться основного принципа, согласно которому ни одно должностное лицо, имеющее голоса оппозиции, не должно избраться. (...) А

льтернатив не будет, будут переговоры о выдвижении договорных кандидатур, которые присягнут на верность коалиции или ее главной части, НКП", - убежден председатель фракции "Согласия" Янис Урбанович.