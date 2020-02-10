Программа наследования пенсий: с начала года умер уже 31 участник

Более 70 тысяч жителей Латвии, являющихся участниками 2-го пенсионного уровня, сделали свой выбор, как распорядиться их пенсионными накоплениями в случае, если они умрут до достижения пенсионного возраста. Об этом сообщает издание Neatkarīga.
Большинство хотят, чтобы накопленные на 2-м уровне средства достались их наследникам. Почти 90% людей, которые сделали выбор, оформили его в электронном виде на портале latvija.lv.
В наследство пенсионный капитал оставили 67%, а около трети распорядились добавить средства к пенсионному капиталу другого лица. Совсем небольшая часть решила передать его в специальный пенсионный бюджет.
Согласно данным Государственного агентства социального страхования, с начала года умер 31 участник 2-го пенсионного уровня, сделавший свой выбор, как после его смерти распорядиться пенсионными накоплениями.
18 человек свои сбережения оставили конкретным людям, и они будут добавлены к их пенсионному капиталу. Остальные завещали накопления наследникам.