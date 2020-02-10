Программа наследования пенсий: с начала года умер уже 31 участник

Большинство хотят, чтобы накопленные на 2-м уровне средства достались их наследникам. Почти 90% людей, которые сделали выбор, оформили его в электронном виде на портале latvija.lv.

В наследство пенсионный капитал оставили 67%, а около трети распорядились добавить средства к пенсионному капиталу другого лица. Совсем небольшая часть решила передать его в специальный пенсионный бюджет.

Согласно данным Государственного агентства социального страхования, с начала года умер 31 участник 2-го пенсионного уровня, сделавший свой выбор, как после его смерти распорядиться пенсионными накоплениями.