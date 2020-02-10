Самые красивые пары "Оскара": все с дамами сердца, а Киану с мамой

В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения премии "Оскар". Особое внимание зрителей смогли привлечь не только победители, но и гости, которые пришли на мероприятие со своими половинками.
СМИ уже успели окрестить самой роскошной парой церемонии Скарлетт Йоханссон в платье цвета шампанского от Oscar de la Renta и её жениха Колина Жоста в смокинге от Armani.
В этот раз в стороне не осталась и Натали Портман, которую не так часто можно встретить на красных дорожках. Актриса прибыла на мероприятие вместе с мужем - Бенджамином Мильпье.
Обладатель статуэтки за "Лучшую мужскую роль" Хоакин Феникс в классическом костюме от Stella McCartney старался не попадать в объективы фотокамер со своей возлюбленной Руни Марой. Журналистам и фотографам нужно было сильно постараться, чтобы поймать нужные кадры.
Артисты Рами Малек и Люси Бойнтон вошли в число самых стильных пар. Звезда "Богемской рапсодии" для мероприятия выбрал двубортный костюм от Saint Laurent, а его возлюбленная - чёрно-белое платье от Chanel.
Бонус:
А вот эти ребята - Тимоти Шаламе и Марго Робби - пришли на мероприятие не вместе, однако их милые объятия на ковровой дорожке нельзя не упомянуть!
Если говорить о любимце многих Киану Ривзе, то он пришёл на церемонию в компании своей мамы, Патриции Тейлор. Нужно ли говорить, что поклонники были в восторге?
"Киану Ривз с мамой на "Оскаре". Повторяем: КИАНУ РИВЗ С МАМОЙ НА "ОСКАРЕ"!
Keanu Reeves and his mom at the #Oscars. We repeat, KEANU REEVES AND HIS MOM AT THE OSCARS. pic.twitter.com/KCRATK03Wk— E! News (@enews) February 10, 2020
Галерея: Пары "Оскара-2020"
Галерея: "Оскар-2020"