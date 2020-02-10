Самые красивые пары "Оскара": все с дамами сердца, а Киану с мамой

СМИ уже успели окрестить самой роскошной парой церемонии Скарлетт Йоханссон в платье цвета шампанского от Oscar de la Renta и её жениха Колина Жоста в смокинге от Armani.

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В этот раз в стороне не осталась и Натали Портман, которую не так часто можно встретить на красных дорожках. Актриса прибыла на мероприятие вместе с мужем - Бенджамином Мильпье.

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Обладатель статуэтки за "Лучшую мужскую роль" Хоакин Феникс в классическом костюме от Stella McCartney старался не попадать в объективы фотокамер со своей возлюбленной Руни Марой. Журналистам и фотографам нужно было сильно постараться, чтобы поймать нужные кадры.

ФОТО: SCANPIX

Артисты Рами Малек и Люси Бойнтон вошли в число самых стильных пар. Звезда "Богемской рапсодии" для мероприятия выбрал двубортный костюм от Saint Laurent, а его возлюбленная - чёрно-белое платье от Chanel.

ФОТО: SCANPIX

Бонус:

А вот эти ребята - Тимоти Шаламе и Марго Робби - пришли на мероприятие не вместе, однако их милые объятия на ковровой дорожке нельзя не упомянуть!

ФОТО: SCANPIX

Если говорить о любимце многих Киану Ривзе, то он пришёл на церемонию в компании своей мамы, Патриции Тейлор. Нужно ли говорить, что поклонники были в восторге?

ФОТО: SCANPIX

"Киану Ривз с мамой на "Оскаре". Повторяем: КИАНУ РИВЗ С МАМОЙ НА "ОСКАРЕ"!

Keanu Reeves and his mom at the #Oscars. We repeat, KEANU REEVES AND HIS MOM AT THE OSCARS. pic.twitter.com/KCRATK03Wk — E! News (@enews) February 10, 2020

Галерея: Пары "Оскара-2020"