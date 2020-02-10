Литовская PVD: инфицированное мясо могло поступить в продажу

По его словам, Maxima знала о некачественной продукции еще 3 февраля, однако сообщила об этом лишь 7 числа. Сташкевич отметил, что PVD ничего не известно о том, предприняла ли торговая сеть все необходимые меры для того, чтобы опасные продукты не попали в употребление.

Вместе с тем Сташкевич подтвердил, что информации о случаях инфицирования сальмонеллезом пока не поступало. Представитель PVD добавил, что речь идет о 20 тоннах мяса от поставщика Biovela. В настоящее время вся продукция снята с продажи.

По словам Станкевича, первые результаты проверки станут известны к концу нынешней недели.

Как уже сообщал Русский TVNET, в минувшую пятницу сеть супермаркетов Maxima остановила торговлю свежим мясом после выявления биологического загрязнения в продукции компании Biovela — в свиных шейке и окороке. В данный момент поставки в торговой сети возобновились, сообщает агентство LETA со ссылкой на Maxima.

"Мы постоянно проводим независимые исследования в своей сети. При проведении тех или иных исследований по самоконтролю было обнаружено микробиологическое загрязнение в свиных шейке и окороке Biovela", — сообщила директор департамента по коммуникационным и корпоративным делам Maxima Эрнеста Дапкене.