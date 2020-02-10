Видео: телеведущую рассмешил размер дотаций льготникам

Телеведущая одного из региональных отделений российского федерального телеканала "Вести" не смогла сдержать смех, читая текст к сюжету о государственных выплатах льготникам.
Как сообщают российские СМИ, программа велась в записи. Читая подводку о дотациях наименее обеспеченным группам граждан, ведущая не смогла сдержать смех: в тексте сюжета речь шла, в частности, о пособии в размере 137 рублей (около двух евро).
Сообщается, что за обнародование ролика к сотрудникам телеканала, включая саму телеведущую, будут применены санкции со стороны руководства ВГТРК.