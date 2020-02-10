Пн, 10.02.2020
Если последнее десятилетие нас чему-то и научило, так это тому, что нельзя руководствоваться тенденциями предыдущих лет, когда мы хотим предсказать, что ожидает нас в будущем. Из отчета "Мир в 2030 году"
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Видео: телеведущую рассмешил размер дотаций льготникам

ФОТО: AFP

Телеведущая одного из региональных отделений российского федерального телеканала "Вести" не смогла сдержать смех, читая текст к сюжету о государственных выплатах льготникам.

Как сообщают российские СМИ, программа велась в записи. Читая подводку о дотациях наименее обеспеченным группам граждан, ведущая не смогла сдержать смех: в тексте сюжета речь шла, в частности, о пособии в размере 137 рублей (около двух евро).

Сообщается, что за обнародование ролика к сотрудникам телеканала, включая саму телеведущую, будут применены санкции со стороны руководства ВГТРК. 

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