Суд: решение правительства о неутверждении Муйжниекса в должности ректора ЛУ незаконно

Суд удовлетворил иск Муйжниекса, признав незаконным и отменив распоряжение Кабинета министров от 29 августа 2019 года о неутверждении Муйжниекса в должности ректора ЛУ.

В то же время суд постановил, что Кабинету министров следует в течение трех недель после вступления в силу этого решения повторно рассмотреть вопрос утверждения Муйжниекса в должности ректора, принимая во внимание констатированные судом факты и юридическую оценку.

Данное решение может быть обжаловано в Административном окружном суде в течение одного месяца со дня его вступления в силу.