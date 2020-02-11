Убийственный рейтинг: Fox News признал балтийские города самыми опасными в Европе

Американская вещательная организация Fox News составила рейтинг наименее безопасных городов Европы, отличающихся самым высоким показателем убийств. Список возглавили города Литвы.
Первое место с 5,4 убийствами на 100 тыс. человек занял Каунас. Далее следуют Вильнюс и Клайпеда с 3,9 убийствами в каждом. При этом отмечается, что сами жители городов не ощущают себя в какой-либо опасности.
Рейтинг уже вызвал недовольство литовских властей — на специально созванной пресс-конференции они официально выразили недоумение по поводу списка. В частности, должностные лица усомнились в объективности использованных данных и источников для составления рейтинга.
"Одни подсчитывают убийства, другие — орудия убийства, или людей, погибших в авариях. Поэтому статистика разнится. Законы у каждой страны разные, поэтому определяется и само определение "убийство". И вообще это неэтично — искать виновных в зависимости от города", — посетовал заместитель генерального комиссара Литвы Эдвард Шиллер.
Представители туристической отрасли видят в таком "антитопе" угрозы и для Латвии.
"85% из тех туристов, которые приезжают к нам, обычно посещают Литву, Латвию и Эстонию. Они хотят посетить весь регион, это типичный маршрут. Возможно, только туристы из соседних с нами стран — Скандинавии или России — посещают только Ригу. Поэтому, разумеется, на нас влияет все, что происходит в Литве и Эстонии", — комментирует Нормунд Ламс, представитель одной из латвийских турфирм.