Критериям среднего класса отвечает лишь 9% латвийцев

Согласно мнению опрошенных, главными условиями, характеризующими средний класс, является наличие собственной недвижимости, возможность хотя бы раз в год отправляться в недельное зарубежное путешествие и способность без затруднений погашать ежемесячные обязательные платежи. Однако при применении комбинации этих трех критериев к самим опрошенным оказалось, что к среднему классу принадлежит лишь 9% из них.

Треть респондентов признали, что могут позволить себе без затруднений погашать ежемесячные кредитные платежи и другие обязательные платежи. В недельное зарубежное путешествие ежегодно может отправиться каждый пятый житель страны.

Однако это не мешает 43,5% опрошенных относить себя к среднему классу. В то же время 42,3% жителей считают, что находятся ниже среднего класса, однако не являются нуждающимися, 9,8% — считают себя нуждающимися или малообеспеченными, 2,5% респондентов заявили, что находятся выше среднего класса, а 1,5% опрошенных не смогли определиться с ответом.

В ходе опроса чаще к среднему классу себя относили люди в возрасте до 45 лет, с хорошим образованием и собственной недвижимостью. По мнению жителей, с 810 евро в 2018 году до 851 евро в 2019 году возрос объем необходимых доходов на одного члена семьи, чтобы домохозяйство соответствовало среднему классу.