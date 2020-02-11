Критериям среднего класса отвечает лишь 9% латвийцев

Почти 44% жителей Латвии считают себя принадлежащими к среднему классу, однако, согласно определенным самими опрошенными критериям, к среднему классу принадлежат только 9% из них. Об это сообщает LETA со ссылкой на результаты исследования, проведенного институтом финансов Swedbank и центром исследований SKDS.
Согласно мнению опрошенных, главными условиями, характеризующими средний класс, является наличие собственной недвижимости, возможность хотя бы раз в год отправляться в недельное зарубежное путешествие и способность без затруднений погашать ежемесячные обязательные платежи. Однако при применении комбинации этих трех критериев к самим опрошенным оказалось, что к среднему классу принадлежит лишь 9% из них.
Треть респондентов признали, что могут позволить себе без затруднений погашать ежемесячные кредитные платежи и другие обязательные платежи. В недельное зарубежное путешествие ежегодно может отправиться каждый пятый житель страны.
Однако это не мешает 43,5% опрошенных относить себя к среднему классу. В то же время 42,3% жителей считают, что находятся ниже среднего класса, однако не являются нуждающимися, 9,8% — считают себя нуждающимися или малообеспеченными, 2,5% респондентов заявили, что находятся выше среднего класса, а 1,5% опрошенных не смогли определиться с ответом.
В ходе опроса чаще к среднему классу себя относили люди в возрасте до 45 лет, с хорошим образованием и собственной недвижимостью. По мнению жителей, с 810 евро в 2018 году до 851 евро в 2019 году возрос объем необходимых доходов на одного члена семьи, чтобы домохозяйство соответствовало среднему классу.
Согласно результатам исследования, в 2019 году типичного представителя среднего класса можно описать как проживающую в Риге женщину в возрасте 25-44 лет с высшим образованием и доходом от 721 евро в месяц на одного члена семьи. В 2018 году типичным представителем среднего класса был проживающий в Риге мужчина в возрасте от 25 до 44 лет с высшим образованием и доходом на одного члена семьи более 592 евро.