Сигулда: священник подарит кольца желающим вступить в брак

Эта неделя в общине объявлена "Неделей любви". Цель акции - побудить пары вступить в брак, тем самым, сделать следующий шаг в отношениях. Также священнослужитель призывает пары посетить специальные курсы при церкви, которые помогут понять, действительно ли этот человек "тот самый", сообщает агентство LETA.

Согласно правилам акции, на странице церкви в сети Facebook, в комментариях под публикацией о кольцах, нужно отметить кого-то, для кого приобретение кольца - препятствие для того, чтобы сделать предложение.

Пробст Расначс пояснил, что для этой акции он подготовил 30 колец, которые люди получат бесплатно. Выбор широкий - кольца разных размеров и дизайна.

"В акции могут принять участие все пары, которые состоят в серьезных отношениях. Они не обязательно должны быть католиками или христианами, жителями Сигулды. Конечно, они должны быть свободными от отношений и совершеннолетними. Они даже не должны заключать брак в нашей церкви или в Сигулде", - рассказал пробст Расначс.