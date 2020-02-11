ФСБ потребовала у ряда российских интернет-компаний ключи для дешифровки

В августе 2019 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) Российской Федерации потребовала у ряда российских компаний, которые входят в реестр распространителей информации в интернете, ключи для дешифровки переписки пользователей и "круглосуточный удаленный доступ" к системам, сообщает "Медуза" со ссылкой на источник на интернет-рынке.
ФСБ отправило свои требования заказными письмами при помощи "Почты России". Получили их такие компании, как "Авито", Rutube, российское сообщество IT-специалистов "Хабрахабр", "Хостинг Технологии", защищенная платформа для корпоративной связи "Сибрус"("Киберника") и другие.
"Медуза" сообщает, что узнала номер отслеживания одного из писем и подобрала остальные — требования ФСБ получили всего 11 компаний.
По законам России, если компании откажутся предоставить ключи шифрования переписки пользователей, их сначала оштрафуют на миллион рублей, а если они и после этого не предоставят ключи, эти сайты могут заблокировать. Так было с популярным мессенджером Telegram.
Издание сообщает, что 7 февраля "Хабрахабр" сменил прописку - теперь компания зарегистрирована на Кипре. Предположительно, причина заключается в нежелании выполнять требования ФСБ.
"Медуза" отправила вопросы ФСБ и компаниям, которым, по данным издания, требования были направлены. Ответы пока не поступили.