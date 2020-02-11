ФСБ потребовала у ряда российских интернет-компаний ключи для дешифровки

ФСБ отправило свои требования заказными письмами при помощи "Почты России". Получили их такие компании, как "Авито", Rutube, российское сообщество IT-специалистов "Хабрахабр", "Хостинг Технологии", защищенная платформа для корпоративной связи "Сибрус"("Киберника") и другие.

"Медуза" сообщает, что узнала номер отслеживания одного из писем и подобрала остальные — требования ФСБ получили всего 11 компаний.

По законам России, если компании откажутся предоставить ключи шифрования переписки пользователей, их сначала оштрафуют на миллион рублей, а если они и после этого не предоставят ключи, эти сайты могут заблокировать. Так было с популярным мессенджером Telegram.

Издание сообщает, что 7 февраля "Хабрахабр" сменил прописку - теперь компания зарегистрирована на Кипре. Предположительно, причина заключается в нежелании выполнять требования ФСБ.