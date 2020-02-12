В Сейме, в airBaltic и не только: по всей Латвии проходит "День теней"

В среду, 12 февраля, по всей Латвии пройдет ежегодная программа карьерного образования "День теней", в рамках которой школьники посетят частные предприятия и учреждения государственного сектора, чтобы больше узнать об интересующих их профессиях, сообщили агентству LETA в организации Junior Achievement Latvia.
В этом году темой "Дня теней" являются перспективные профессии, которые, согласно текущим прогнозам рынка труда, будут востребованы в будущем.
Во время "Дня теней" школьники смогут ознакомиться с навыками и знаниями, которые необходимы конкретным специалистам, чтобы строить успешную карьеру.
В этом году 117 школьников станут "тенями" работников авиакомпании airBaltic, 145 школьников станут "тенями" депутатов и работников Сейма, 150 школьников станут "тенями" работников АО Sadales tīkls, а шесть учеников средней школы станут "тенями" ученых Рижского технического университета, работающих в Европейском центре ядерных исследований в Швейцарии.
В прошлом году в "Дне теней" участвовали 1545 работодателей, которые предложили школьникам стать "тенями" 8664 специалистов, а число полученных от школьников заявок составило 34 000.
Самыми востребованными среди школьников профессиями были программист (341 заявка), физиотерапевт (273), пилот (260) и бортпроводник (250).