В Сейме, в airBaltic и не только: по всей Латвии проходит "День теней"

В среду, 12 февраля, по всей Латвии пройдет ежегодная программа карьерного образования "День теней", в рамках которой школьники посетят частные предприятия и учреждения государственного сектора, чтобы больше узнать об интересующих их профессиях, сообщили агентству LETA в организации Junior Achievement Latvia.