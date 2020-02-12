Ударил твердым предметом и бросил в бассейн: в суд передано дело об убийстве и грабеже

На следующей неделе, 18 февраля, на скамейку подсудимых сядет человек, обвиняемый в множественном грабеже, убийстве, связанном с грабежом, краже и хранении огнестрельного оружия. Дело будет рассмотрено в Суде Видземского предместья Риги.
Прокурор Рижской окружной прокуратуры передал в суд уголовное дело против одного человека по обвинению в грабеже, убийстве, связанном с грабежом. Лицу также были предъявлены обвинения в краже, хранении и перевозке огнестрельного оружия без разрешения.
Лицо было задержано в Литве при пересечении латвийско-литовской границы.
Как говорится в решении о передаче уголовного дела в суд, мужчина, отзываясь на различные объявления в интернете, прибывал к разным женщинам и двух из них ограбил, применяя насилие. Он украл мобильные телефоны, компьютер и деньги.
В марте 2019 года он пришел навестить женщину на базе отдыха в центре Риги. Чтобы получить вещи жертвы и преодолеть ее сопротивление, он несколько раз ударил женщину твердым предметом и бросил ее в бассейн.
В результате жертва скончалась.
Обвиняемый украл средства оплаты, ноутбуки и мобильный телефон. Затем он мошенническим образом использовал чужой платежный инструмент, подавая электронное заявление на кредит в кредитных учреждениях на имя уже убитой женщины, делая переводы между банковскими счетами жертвы и снимая наличные с банковского счета женщины.
В конце марта 2019 года обвиняемый разбил окно и проник в дом своего знакомого в Броценском крае, где украл огнестрельное оружие и его боеприпасы. Позже он незаконно пересек границу, где его задержали.
За вышеупомянутые действия лицу предъявлено обвинение в соответствии с разделом 176 (1) Уголовного закона, разделом 117 (6) Уголовного закона, разделом 193 (2) Уголовного закона, разделом 185 (1) Уголовного закона, разделом 175 (4) Уголовного закона, и разделом 233 (12) Уголовного закона.