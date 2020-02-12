Ср, 12.02.2020
Я больше не хочу видеть или чувствовать что-то подобное. Находиться в таком месте... Я не был на войне, но смерть в воздухе, что там обитала... Это что-то ужасное. Интс Кюзис, бывший начальник Госполиции, о трагедии в Золитуде

Банкротство и ликвидация: разорилась крупная европейская авиакомпания

Иллюстративное фото

ФОТО: Reuters / Scanpix

Вторая по величине в Италии авиакомпания Air Italy прекратит свое существование. Об этом сказано в официальном заявлении владельцев компании, сообщает агентство LETA.

В качестве причин ликвидации авиакомпании названы "сложные экономические условия" и растущая конкуренция в отрасли.

Представители компании подтвердили, что все рейсы, запланированные до 25 февраля, будут выполнены. Билеты, приобретенные на рейсы после этой даты, будут полностью компенсированы.

49% акций Air Italy принадлежали катарской национальной авиакомпании Qatar Airways. На момент ликвидации в компании работало около 1200 человек.

Авиакомпания содержала в своем парке самолеты Boeing 737 Next Generation, Boeing 737 MAX 8 и Airbus A330 для более чем 34 регулярных внутренних, внутриевропейских и межконтинентальных направлений. Авиакомпания базировалась в аэропорту Милан-Мальпенса.

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