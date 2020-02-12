Банкротство и ликвидация: разорилась крупная европейская авиакомпания

В качестве причин ликвидации авиакомпании названы "сложные экономические условия" и растущая конкуренция в отрасли.

Представители компании подтвердили, что все рейсы, запланированные до 25 февраля, будут выполнены. Билеты, приобретенные на рейсы после этой даты, будут полностью компенсированы.

49% акций Air Italy принадлежали катарской национальной авиакомпании Qatar Airways. На момент ликвидации в компании работало около 1200 человек.