Элегантность и блёстки - тренды 2020 в организации свадеб

Подобное мероприятие в формате бранча для невест организатор Wedding & Event Planning by Aija Nagle проводит уже второй год подряд, собирая в одном месте ведущих специалистов свадебной индустрии Латвии, которые рассказывают о новейших тенденциях в разных сферах организации свадебного торжества на грядущий сезон и делятся рекомендациями с будущими молодоженами и всеми заинтересованными.

ФОТО: Пресс-фото

По словам организатора мероприятия Айи Нагле, по совместительству владелицы свадебного салона 6. Septembris, многие невесты на сегодняшний день всё больше предпочитают организовывать свадьбу самостоятельно. "Я надеюсь, что это мероприятие станет ежегодной традицией и хорошим помощником молодоженам в начале подготовки к свадьбе. Нам очень приятно, что отклик на прошедшие мероприятия был крайне позитивный. Стоит отметить, что Bridal Brunch - очень изысканное и камерное мероприятие, и ничего похожего в Риге до сих пор не происходило."

Свадебная мода

ФОТО: Пресс-фото

Одна из основных тенденций свадебной моды в 2020 году – это блестки. "Блестящий" эффект может быть достигнут разными путями: при помощи бисера, страз, кристаллов, специального напыления. Чтобы сохранить баланс, "сияющее" платье должно иметь простой, элегантный силуэт, а аксессуары - быть минималистичными и очень аккуратными. Еще один тренд - платья в стиле бохо-шик. Многоярусные юбки, воланы и оборки, дополненные обилием ручной вышивки, кружев и кристаллов Swarovski, придают образу органичный и одновременно шикарный вид.

Свадебная фотография

ФОТО: Пресс-фото

Сейчас в моде не постановочные свадебные фотографии, а запечатление настоящих эмоций в их моменте. Фотоснимки сегодня обрабатывают в более тёплых тонах, однако, фотографы советуют все же отдавать предпочтение более нейтральным, чтобы актуальность снимков оставалась и через 10 лет. Фотографы также отмечают, что сейчас модны фотографии, сделанные крупным планом - как людей, так и предметов и деталей.

Декорации свадебного торжества

ФОТО: Пресс-фото

Минимализм и утончённость - это общий мировой тренд как в декоре интерьеров, так и в оформлении свадебных торжеств. 2020 год ознаменуется возвращением белых скатертей, не смотря на то, что пару лет назад они, казалось, насовсем ушли в прошлое. В свадебных декорациях уже менее актуальна зелень, ее сменяют сушёные цветы и растения, например, пампасная трава, колосья пшеницы, сушёные полевые цветы. В плане цветовой гаммы, отмечают, что в целом происходит переход от холодных серых оттенков к более тёплым.

Свадебная полиграфия

ФОТО: Пресс-фото

Настоящее свадебное торжество все еще немыслимо без изысканной полиграфии - это приглашения, открытки, карточки на столах. В моде - нестандартные формы и многослойность, например, карточки, которые лежат одна на другой и образовывают интересную композицию.

Обручальные кольца

ФОТО: Пресс-фото

В дизайне обручальных колец преобладает минимализм и насыщенно желтый цвет. Сегодня пары все больше выбирают одноцветные кольца, так как лаконичный стиль легче комбинировать с другими украшениями. Поэтому здесь можно сказать, что мода на кольца из разных металлов уходит в прошлое.

Галерея: Мероприятие Bridal Brunch