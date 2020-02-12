Бывший партнер Кристине Мисане опубликовал очерняющее ее видео

Бывший партнер Мисане Йохан Гроблер в опубликованном видео рассказывает весьма неприглядные вещи о Кристине, например, что она совершала насилие, плохо относилась к его детям от предыдущих отношений, что стало причиной для разрыва, приводит выдержки из видео агентство LETA.

Видео называется "Призыв отца к справедливости", и начинается оно с кадров двора дома в ЮАР, где проживала семья. Дальше показан достаточно просторный дом, и в частности - комната девочки, а голос на фоне рассказывает о некогда счастливой жизни и смехе, который ранее здесь царил.

В видео идет повествование о разрыве отношений, о том, как несовершеннолетнего ребенка вывезли в чужую среду, то есть в Латвию - язык этой страны ребенок не знает, но вынужден считать это государство своим домом. В видео отмечается, что в латвийских СМИ Кристине показана матерью, бежавшей из ЮАР ради безопасности детей, однако "у медали две стороны", и авторы ролика пытаются разрушить сложившееся положительное впечатление о Кристине.

Взрослые дети Гроблера от предыдущих отношений в опубликованном видео заявляют, что Мисане - деспотичная по своей природе, часто унижала их отца, любящего и неагрессивного человека.

Также в видео сообщается, что Кристине часто находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Авторы видеозаписи сообщают, что никто не совершал насилия по отношению к общей дочери Мисане и Гроблера, а также к сыну Кристине от предыдущих отношений.

Кроме того, в видео заверяют, что Мисане нарушила ряд правовых норм, очернила ЮАР, Данию и Латвию, а также, проживая с бывшим мужем в Мозамбике, через посредника наняла киллера, чтобы напугать Гроблера, заставить его прекратить делопроизводство и оставить попытки вернуть дочь.

Тем временем родная сестра Кристине Марите Батрака, по совместительству ее представитель, указала, что цель - не вмешиваться в отношения двух взрослых людей, а предотвратить выдачу гражданки Евросоюза под суд в третью страну - ЮАР, так как это противоречит европейскому праву и правам человека. Батрака отметила, что в 2017 году суд в ЮАР установил запрет для Гроблера на приближение к Кристине.

Контекст:

​Кристине Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения, стал жестоко обращаться с Мисане, дочкой и старшим сыном женщины. Историю Кристине можно прочесть здесь.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию.

В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Сейчас Мисане находится под стражей в Дании, и судебные органы этой страны приняли решение о ее выдаче ЮАР для уголовного преследования. В ЮАР ей грозит тюремное заключение на срок до 15 лет. По состоянию на 10 февраля, Дания отложила выдачу Кристине ЮАР. Дело получило широкий резонанс, им занялись политики и высокопоставленные должностные лица.