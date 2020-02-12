Кто это?! Похудевшую на 45 килограммов певицу Адель не узнают даже близкие

Раньше 31-летнюю звезду не интересовал здоровый образ жизни, пишут СМИ.

Однако сейчас артистку не узнают даже друзья. Адель появилась на вечеринке премии "Оскар" сильно похудевшей (в прошлом году ей удалось похудеть на 45 килограммов. - Прим. ред.). На девушке было леопардовое платье по фигуре, которое как раз подчеркивало её осиную талию.

Как сообщает Evening Standard, в таком же образе исполнительница прибыла в гости на закрытую вечеринку к Бейонсе и Джей Зи.

Польская телеведущая Кинга Русин опубликовала в Instagram совместный снимок с британской исполнительницей.

"Когда мы встретились, то сразу обсудили мои туфли на высоком каблуке. Всем гостям для удобства предлагали специальные тапочки, но мне они не достались. Тогда Адель предложила мне свои, но я отказалась, — написала телеведущая. — Честно говоря, я ее сначала не узнала. Она такая худенькая, как запятая!" - приводит слова Русин под фото РИА "Новости". Позднее снимок пропал из её аккаунта.

На фотографии звезду просто невозможно узнать. Фанаты девушки начали гадать, не сразил ли их кумира тяжелый недуг.

"Она болезненно похудела", "Её избыточный вес был намного красивее!", "У нее анорексия", "Она была очень красивой женщиной. Как ей удалось стать такой? Я не думаю, что она только похудела", "Её красота пропала", "Говорят, она отрезала себе часть желудка", "Знаменитости теперь, наверное, тоже ее не узнают", - говорят пользователи Сети.