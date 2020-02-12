В Риге на улице Маскавас задержан вор в наркотическом опьянении. Он ехал в тюрьму

Полицейские подошли к мужчине с целью узнать, все ли у него в порядке. Когда его разбудили, оказалось, что его личность стражам порядка уже знакома - он ранее попадал в поле зрения полиции за кражи и употребление наркотиков.

"Седьмого числа я поеду в тюрьму. Это ясно. Все, хватит. Отдыхаю. Меня посадили, а через два месяца выпустили, чтобы я мог дочь на первое сентября отвести. Дали пожить на свободе. Седьмого поеду в суд", - сказал полицейским мужчина.

"Во время проверки выяснилось, что у него за плечами ряд правонарушений. Осмотр его сумки показал, что в ней находятся предметы, которые используют для краж - плоскогубцы, разные отвертки", - в интервью Degpunktā рассказал сотрудник RPP Сандис Гедоминскис.

Полицейские передали информацию Госполиции, которая попросила доставить мужчину в участок. Дополнительно была проведена экспертиза на предмет содержания у него в крови наркотических веществ. На данный момент мужчина будет привлечен к ответственности за употребление наркотических веществ и нарушение правил оборота оружия. Полиция выяснит, где ранее привлеченный за кражи мужчина в этот день побывал и что успел сделать по дороге в тюрьму.