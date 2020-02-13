Чт, 13.02.2020
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Загадка: Кто из них 19-летняя дочка, а кто - 43-летняя мама?

Проживающая в Калифорнии Джолин Диаз (43) стала популярной в соцсетях благодаря своему молодому внешнему виду. 

У 43-летней учительницы есть 19-летняя дочь Малания, с которой они очень похожи, несмотря на то, что их разница составляет 24 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Как пояснила журналистам сама Джолин, они с дочерью очень близки и делают всё вместе, потому кто-то может их принять за сестёр. 

Женщина также рассказала, как ей удаётся выглядеть так молодо. 

"Я начала заботиться о своей коже очень рано, когда мне было около 12-13 лет". 

Также она в день съедает два яйца и очень тщательно пользуется кремами по уходу за телом. 

Так кто из них дочь, а кто - мама? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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