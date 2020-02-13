Загадка: Кто из них 19-летняя дочка, а кто - 43-летняя мама?

У 43-летней учительницы есть 19-летняя дочь Малания, с которой они очень похожи, несмотря на то, что их разница составляет 24 года.

Как пояснила журналистам сама Джолин, они с дочерью очень близки и делают всё вместе, потому кто-то может их принять за сестёр.

Женщина также рассказала, как ей удаётся выглядеть так молодо.

"Я начала заботиться о своей коже очень рано, когда мне было около 12-13 лет".

Также она в день съедает два яйца и очень тщательно пользуется кремами по уходу за телом.

Так кто из них дочь, а кто - мама?