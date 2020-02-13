Американец продавал в рабство однокурсников своей дочери

Рея обвиняют в вымогательстве и торговле людьми - он продавал людей в сексуальное рабство и на принудительные работы.

Прокуратура отмечает, что Рей обманным путем выманил у студентов колледжа Сары Лоренс порядка миллиона долларов, так же совершал по отношению к ним эмоциональное, психологическое и физическое насилие. Рея задержали 11 февраля в штате Нью-Джерси.

Представитель Федерального Бюро расследований (ФБР) Уильям Свинни указал, что Рей не знал границ в своей жестокости в последние десять лет.

Расследование началось после статьи в журнале New York. В статье отмечалось, что освободившийся из тюрьмы Рей в 2010 году поселился в общежитии престижного колледжа Сары Лоренс в Нью-Йорке, где училась его дочь.

Там он начал давать "психологические" консультации - это удалось и благодаря тому, что дочь убеждала всех, что его осудили без причины. Во время "консультаций" он узнавал о личной жизни студентов, психологическом состоянии. Он добился того, что многие молодые люди перестали общаться с родителями и переехали в квартиру на Манхэттене (Нью-Йорк). Рей убедил молодых людей, что у них есть проблемы, и только он может им помочь.

Когда он окончательно завоевал доверие однокурсников своей дочери, Рей начал их обвинять в порче имущества и попытках его отравить. Он требовал признаний. И начал издеваться - запрещал спать, сексуально унижал и проявлял физическое насилие.