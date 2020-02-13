Выборы в Рижскую думу: партии пойдут отдельными списками; Гобземс передумал

Jaunā konservatīvā partija Rīgā startēs atsevišķi. Mūsu mēra kandidāts ir cilvēks, kurš vienmēr ir cīnījies par taisnīgumu! Juris Jurašs! pic.twitter.com/lEncIQQOAQ — Konservativie (@konservativie) February 12, 2020

Лидер НКП Янис Борданс и ранее упоминал, что партия, скорее всего, будет участвовать в выборах отдельным списком, а в среду он это подтвердил в интервью передаче Латвийского телевидения "Прямая речь".

Согласно сообщению НКП в социальной сети "Twitter", лидером списка партии и кандидатом на должность мэра будет депутат Сейма Юрис Юрашс.

Председатель фракции "Единства" в Рижской думе Вилнис Кирсис сообщил агентству LETA, что "Новое Единство" и VL!-TB/LNNK еще обсудят создание общего списка, однако отметил, что ранее со стороны VL!-TB/LNNK прозвучало мнение о том, что, если НКП не согласна создавать совместный список, то и остальные партии должны участвовать в выборах отдельно.

"Конечно, я считаю, что лучше идти всем вместе, но не собираюсь вешать нос, если нужно будет стартовать отдельно", - сказал Кирсис, который является возможным лидером списка "Нового Единства".

По словам лидера "Нового Единства" Арвила Ашераденса, заявление НКП о создании отдельного списка на выборах является важно для последующих решений. Ашераденс сообщил, что "Новое Единство" объявит о своем окончательном решении по этому вопросу в понедельник, 17 февраля, на заседании правления.

В свою очередь председатель рижского отделения VL!-TB/LNNK Эдвард Ратниекс скорее склоняется к созданию отдельного списка, без "Нового Единства". По его словам, если решение об отдельном участии в выборах является официальной позицией НКП, это, скорее всего, "подводит черту под идеей создания общего списка".

Гобземс останется в Сейме

Депутат парламентской оппозиции Алдис Гобземс сообщил агентству LETA, что он не будет участвовать во внеочередных выборах в Рижскую думу

В ходе дебатов в Сейме он также заявил, что сегодня будет голосовать за роспуск Рижской думы, потому что она уже самораспустилась, три раза подряд не собравшись на заседания. Кроме того, Гобземс высказал свое мнение о некоторых политиках, подчеркнув, что на выборах в Рижскую думу он с удовольствием проголосовал бы за "умного и хозяйственного человека" Мариса Кучинскиса (Союз "зеленых" и крестьян), если бы он выдвинул свою кандидатуру на пост мэра.

Гобземс не считает, что кандидат на пост мэра от партии "Для развития/За!" Мартиньш Стакис является "тем самым" кандидатом, но среди выдвинутых на данный момент претендентов на пост он объективно является лучшим.