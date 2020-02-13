Выборы в Рижскую думу: партии пойдут отдельными списками; Гобземс передумал

В связи с решением "Новой консервативной партии" (НКП) отдельно участвовать во внеочередных выборах в Рижскую думу национальное объединение Visu Latvijai!-TB/LNNK и "Новое Единство" также, скорее всего, подадут отдельные списки, заявили агентству LETA представители партий.
Jaunā konservatīvā partija Rīgā startēs atsevišķi. Mūsu mēra kandidāts ir cilvēks, kurš vienmēr ir cīnījies par taisnīgumu! Juris Jurašs! pic.twitter.com/lEncIQQOAQ— Konservativie (@konservativie) February 12, 2020
Лидер НКП Янис Борданс и ранее упоминал, что партия, скорее всего, будет участвовать в выборах отдельным списком, а в среду он это подтвердил в интервью передаче Латвийского телевидения "Прямая речь".
Согласно сообщению НКП в социальной сети "Twitter", лидером списка партии и кандидатом на должность мэра будет депутат Сейма Юрис Юрашс.
Председатель фракции "Единства" в Рижской думе Вилнис Кирсис сообщил агентству LETA, что "Новое Единство" и VL!-TB/LNNK еще обсудят создание общего списка, однако отметил, что ранее со стороны VL!-TB/LNNK прозвучало мнение о том, что, если НКП не согласна создавать совместный список, то и остальные партии должны участвовать в выборах отдельно.
"Конечно, я считаю, что лучше идти всем вместе, но не собираюсь вешать нос, если нужно будет стартовать отдельно", - сказал Кирсис, который является возможным лидером списка "Нового Единства".
По словам лидера "Нового Единства" Арвила Ашераденса, заявление НКП о создании отдельного списка на выборах является важно для последующих решений. Ашераденс сообщил, что "Новое Единство" объявит о своем окончательном решении по этому вопросу в понедельник, 17 февраля, на заседании правления.
В свою очередь председатель рижского отделения VL!-TB/LNNK Эдвард Ратниекс скорее склоняется к созданию отдельного списка, без "Нового Единства". По его словам, если решение об отдельном участии в выборах является официальной позицией НКП, это, скорее всего, "подводит черту под идеей создания общего списка".
Гобземс останется в Сейме
Депутат парламентской оппозиции Алдис Гобземс сообщил агентству LETA, что он не будет участвовать во внеочередных выборах в Рижскую думу
В ходе дебатов в Сейме он также заявил, что сегодня будет голосовать за роспуск Рижской думы, потому что она уже самораспустилась, три раза подряд не собравшись на заседания. Кроме того, Гобземс высказал свое мнение о некоторых политиках, подчеркнув, что на выборах в Рижскую думу он с удовольствием проголосовал бы за "умного и хозяйственного человека" Мариса Кучинскиса (Союз "зеленых" и крестьян), если бы он выдвинул свою кандидатуру на пост мэра.
Гобземс не считает, что кандидат на пост мэра от партии "Для развития/За!" Мартиньш Стакис является "тем самым" кандидатом, но среди выдвинутых на данный момент претендентов на пост он объективно является лучшим.
Депутат также критически высказался о возможности выдвижения на пост мэра столицы Ансиса Пуполса от национального объединенияVL!-TB/LNNK. По мнению Гобземса, это было бы несерьезно.