Видео Украинский морской дрон уничтожил в Крыму военный катер

В оккупированном Россией Крыму, в районе Узкой бухты, морской дрон украинской военной разведки уничтожил катер российской армии, сообщает украинское информационное агентство УНИАН.
🇺🇦 Ukrainas militārā izlūkdienesta peldrobots okupētajā Krimā iznīcināja krievijas okupantu jūras spēku kuteri.#Krima #Ukraina #krievija pic.twitter.com/LvybLLyQ3Q— BreakingLV (@breakinglv) May 6, 2024
Как сообщили изданию "Украинская правда" источники в разведке, в ночь на 6 мая в районе Узкой бухты была проведена успешная операция, в рамках которой запущенный военной разведкой морской дрон Magura V5 USV попал в катер российской армии.
Украинские морские дроны нанесли первый удар по российскому флоту в октябре 2022 года в порту Севастополя уничтожив два военных корабля.
С начала полного вторжения в Украину Россия потеряла 26 кораблей или лодок и одну подлодку. в апреле 2022 года был уничтожен флагман Черноморского флота России - ракетный крейсер "Москва".
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