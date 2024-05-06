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Видео Украинский морской дрон уничтожил в Крыму военный катер

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video/BreakingLV/"X"

В оккупированном Россией Крыму, в районе Узкой бухты, морской дрон украинской военной разведки уничтожил катер российской армии, сообщает украинское информационное агентство УНИАН. 

Как сообщили изданию "Украинская правда" источники в разведке, в ночь на 6 мая в районе Узкой бухты была проведена успешная операция, в рамках которой запущенный военной разведкой морской дрон Magura V5 USV попал в катер российской армии.

Украинские морские дроны нанесли первый удар по российскому флоту в октябре 2022 года в порту Севастополя уничтожив два военных корабля.

С начала полного вторжения в Украину Россия потеряла 26 кораблей или лодок и одну подлодку. в апреле 2022 года был уничтожен флагман Черноморского флота России - ракетный крейсер "Москва".

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