Дело Кристине Мисане: бывший муж не использует возможность встреч с ребенком

Как известно, Мисане обвиняют в похищении своего же ребенка. Сейчас она находится под арестом в Дании, а власти ЮАР требуют ее экстрадиции. В ЮАР ей грозит 15 лет лишения свободы.

Ранее журналисты Латвийского телевидения связывались с Гроблером и просили ответить на конкретные вопросы о насилии в семье и почему он ни разу в течение года не воспользовался возможностью встретиться с их общей с Кристине дочерью. Мужчина от разговора по телефону отказался, а письменно так и не ответил, хотя и обещал.

В распространенном видео Гроблер ни слова не говорит о том, что его насильственные действия зафиксированы судом в ЮАР, который применил запрет на приближение к Кристине. Также факт насилия признал и суд в Латвии.

Гроблер имеет право встречаться с ребенком раз в месяц, однако он этим не воспользовался - попыток общения с дочерью не было целый год, заявляет семья Кристине Мисане. По словам Марите Батраки, Гроблер за все это время ни разу не позвонил дочке - ни в день рождения, ни на Рождество, не передавал никаких подарков.

Тем временем Гроблер говорит, что попытался передать ребенку подарков на 1000 евро, но Сиротский суд в Латвии это отклонил. Латвийское телевидение нашло упомянутую в видеообращении Гроблера работницу Сиротского суда - она не подтвердила его версию - сиротские суды никогда не запрещают передавать детям подарки.

"Идем навстречу, помогаем передавать какие-то вещи, которые нужны ребенку", - сказала директор Сиротского суда Марупе Анна Тониня. Также она согласилась, что нынешняя ситуация, когда семье Кристине Мисане нужно регулярно приводить ребенка в Сиротский суд на встречу с отцом, который не приходит, - не в интересах ребенка.

Как сообщалось , бывший партнер Мисане Йохан Гроблер в опубликованном видео рассказывает весьма неприглядные вещи о Кристине, например, что она совершала насилие, плохо относилась к его детям от предыдущих отношений, что стало причиной для разрыва, приводит выдержки из видео агентство LETA.

Видео называется "Призыв отца к справедливости", и начинается оно с кадров двора дома в ЮАР, где проживала семья. Дальше показан достаточно просторный дом, и в частности - комната девочки, а голос на фоне рассказывает о некогда счастливой жизни и смехе, который ранее здесь царил.

Контекст:

​Кристине Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения, стал жестоко обращаться с Мисане, дочкой и старшим сыном женщины. Историю Кристине можно прочесть здесь.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию.

В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Сейчас Мисане находится под стражей в Дании, и судебные органы этой страны приняли решение о ее выдаче ЮАР для уголовного преследования. В ЮАР ей грозит тюремное заключение на срок до 15 лет. По состоянию на 10 февраля, Дания отложила выдачу Кристине ЮАР. Дело получило широкий резонанс, им занялись политики и высокопоставленные должностные лица.