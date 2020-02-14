Новый тренд домашнего фитнеса - специальное зеркало. Леди Гага и Дженнифер Энистон уже оценили

PR-кампания нового домашнего тренажера магазинп стартапа Mirror, выпускающего интерактивные зеркала, началась в 2018 году с громких имён звёзд. В то время зеркалами уже пользовались такие звёзды, как Кейт Хадсон, Алиша Киз, Кортни Кокс, Дженнифер Энистон, Эллисон Уильямс, Гвинет Пэлтроу, Леди Гага и Оливия Уайлд.
Как пишет sport24.ru, уникальность такого зеркала - в экране, встроенном в него. Вы наблюдаете за тем, как тренер делает упражнения, повторяете за ним и непроизвольно контролируете себя, видя себя в зеркале, стараясь в точности повторить его движения.
Данное устройство Mirror обойдётся в 1495 долларов, однако это ещё не все. За подписку на новые тренировки онлайн каждый месяц придётся платить 30 долларов. Тренажёр даёт возможность присоединиться к группе и устроить мини-соревнования через интернет.
В таком тренажёре вам будут доступны тренировки по боксу, йоге, танцам, интервальным тренировкам и многим другим видам занятий. Все это умещается в одном лишь полноразмерном зеркале на стене.
Если захотите, то можно будет проводить и интерактивные персональные занятия с тренером.
Разработчики "зеркала" утверждают, что эра спортзалов проходит, поскольку они дорогие, их посещение занимает много времени, а в самом зале приходится мириться с плохой музыкой и чужими взглядами.
Идея создания устройства пришла к Бринн Патнэм именно после посещения спортзала.
"Мне показалось, что было бы здорово ходить на тренировки без хлопот и перестать заниматься тогда, когда захочется", — приводит её слова портал она.
"Мы хотим быть третьим экраном в домах людей", — говорит она о своих планах.
В планах создателей "зеркала" внедрение детских уроков с известными инструкторами по балету или игре на фортепиано, что, по их мнению, позволит родителям освободить много личного времени, которое они проводят в пути до места тренировок и назад.