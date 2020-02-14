Новый тренд домашнего фитнеса - специальное зеркало. Леди Гага и Дженнифер Энистон уже оценили

Как пишет sport24.ru, уникальность такого зеркала - в экране, встроенном в него. Вы наблюдаете за тем, как тренер делает упражнения, повторяете за ним и непроизвольно контролируете себя, видя себя в зеркале, стараясь в точности повторить его движения.

Данное устройство Mirror обойдётся в 1495 долларов, однако это ещё не все. За подписку на новые тренировки онлайн каждый месяц придётся платить 30 долларов. Тренажёр даёт возможность присоединиться к группе и устроить мини-соревнования через интернет.

В таком тренажёре вам будут доступны тренировки по боксу, йоге, танцам, интервальным тренировкам и многим другим видам занятий. Все это умещается в одном лишь полноразмерном зеркале на стене.

Если захотите, то можно будет проводить и интерактивные персональные занятия с тренером.

Разработчики "зеркала" утверждают, что эра спортзалов проходит, поскольку они дорогие, их посещение занимает много времени, а в самом зале приходится мириться с плохой музыкой и чужими взглядами.

Идея создания устройства пришла к Бринн Патнэм именно после посещения спортзала.

"Мне показалось, что было бы здорово ходить на тренировки без хлопот и перестать заниматься тогда, когда захочется", — приводит её слова портал она.

"Мы хотим быть третьим экраном в домах людей", — говорит она о своих планах.