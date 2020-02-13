В Риге хотят увеличить пособия родителям новорожденных

Комитет по социальным вопросам Рижской думы в четверг, 13 февраля, поддержал идею увеличения единовременного пособия родителям новорожденных с 150 до 250 евро, а также введения пособия в размере 50 евро для родителей, задекларировавшихся в Риге менее чем за 12 месяцев до рождения ребенка.
Ранее пособие на каждого новорожденного составляло 150 евро, а родителям, которые задекларировались в столице менее чем за год до рождения ребенка, оно не полагалось.
Согласно данным департамента благосостояния Рижской думы, в 2019 году пособие по уходу за новорожденным получили 5965 лиц на общую сумму 894 750 евро.
В проекте бюджета столицы на 2020 год планируется, что число получателей единовременного пособия в связи с рождением ребенка в этом году составит 6208 человек и для выплаты пособий потребуется 1,55 млн евро.
Окончательное решение об увеличении пособия еще должна принять Рижская дума.