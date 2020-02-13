В Риге хотят увеличить пособия родителям новорожденных

Комитет по социальным вопросам Рижской думы в четверг, 13 февраля, поддержал идею увеличения единовременного пособия родителям новорожденных с 150 до 250 евро, а также введения пособия в размере 50 евро для родителей, задекларировавшихся в Риге менее чем за 12 месяцев до рождения ребенка.