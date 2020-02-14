Пт, 14.02.2020
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День святого Валентина: два самоуправления предлагают зарегистрировать брак бесплатно

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Сегодня, февраля, в День святого Валентина, два латвийских самоуправления предлагают бесплатно зарегистрировать брак.

В этих самоуправлениях для того, чтобы заключить сегодня брак, нужно заплатить лишь государственную пошлину в размере 14 евро.

В Тукумсском крае участвовать в акции особо приглашали пары, которые живут в незарегистрированном браке и воспитывают детей. Если семья декларирована в одном месте, растит трех и более детей, пара освобождается также от уплаты государственной пошлины.

Ожидается, что "да" сегодня друг другу скажут восемь пар. Регистрация браков начнется в полдень.

В свою очередь в Салдусском крае в такой акции примут участие три пары. Акция проводится для популяризации семейных ценностей в обществе.

От платы за торжественную регистрацию брака пары освобождены, если оба будущих супруга декларированы в Салдусском крае.

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