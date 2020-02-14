Ринкевич: нужно делать больше для декриминализации ЛГБТ

Министр отметил, что в наши дни существует более 60 стран, в которых действуют законы, согласно которым однополые отношения считаются уголовно наказуемой деятельностью. В этом контексте глава МИД высоко оценил инициированную США дискуссию о декриминализации ЛГБТ, которая подняла вопрос о проблемах сексуальных меньшинств в отдельных странах, сообщает агентство LETA.

Кроме того, Ринкевич отметил, что дискуссия о необходимости декриминализации ЛГБТ не считается попыткой навязывания западных ценностей или норм, так как искоренение дискриминации - одно из обязательств, которые страны взяли на себя, присоединившись к международным конвенциям по правам человека.

По словам министра, важен факт, что одна из дискуссий о дикриминализации ЛГБТ проходит на Мюнхенской конференции по безопасности, что свидетельствует о том, что безопасность людей - часть более обширной дискуссии о безопасности в современном мире.

Министр выразил тревогу в связи с тем, что некоторые страны в последнее время сделали шаги, предусматривающие новые и более суровые наказания в связи с однополыми отношениями. Один из негативных примеров, свидетельствующих, что представители ЛГБТ регулярно подвергаются преследованию и давлению, - происходящее в Чечне, сказал Ринкевич, отметив, что Латвия продолжит привлекать внимание к этому вопросу в международных организациях и в дальнейшем.