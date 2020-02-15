"Горячее, чем когда-либо". Дженнифер Энистон — 51

11 февраля знаменитая голливудская актриса Дженнифер Энистон отметила очередной день рождения. В это трудно поверить, но звезде сериала "Друзья" исполнился 51 год!
Актриса уже приняла поздравления от многих коллег по цеху, в том числе и от актеров культового ситкома "Друзья" — с ними Энистон поддерживает дружбу и в реальной жизни.
Так, исполняющая роль Моники Кортни Кокс поздравила Энистон через свой Instagram: "Как бы сильно вы ни пытались… есть только одна Дженнифер Энистон. С днем рождения, моя дорогая подруга! Я люблю тебя".
Happy Birthday, Jennifer Aniston! pic.twitter.com/oEH3oBwkRj— FRIENDS (@FriendsTV) February 11, 2020
В свою очередь Лиза Кудроу, исполнявшая в сериале роль одиозной Фиби, поделилась архивным снимком Дженнифер Энистон: "Всегда красивая и продолжает становиться еще красивее. С днем рождения, Дженнифер. Я люблю тебя".
Свои поздравления актрисе написал и Мэттью Перри.
Не оставили в стороне знаменательную дату и большие издания. Так, журнал Interview посвятил актрисе свою обложку и главный материал номера.
Jennifer Aniston - Interview Magazine, Marzo 2020.— HYPE Podcast 🎙 (@elhyp3) February 11, 2020
Hoy cumple 51 años. pic.twitter.com/64wL1lghwb
В свою очередь пользователи соцсетей отметили, что в свои 51 Энистон выглядит просто отлично.
"Дженнифер Энистон в 51 выглядит горячее, чем я когда-либо была и буду".
Jennifer Aniston at 51 is hotter than I’ve ever been and ever will be. pic.twitter.com/xyCLoqd1zD— Beccah (@badandbexsy) February 12, 2020