"Горячее, чем когда-либо". Дженнифер Энистон — 51

Актриса уже приняла поздравления от многих коллег по цеху, в том числе и от актеров культового ситкома "Друзья" — с ними Энистон поддерживает дружбу и в реальной жизни.

Так, исполняющая роль Моники Кортни Кокс поздравила Энистон через свой Instagram: "Как бы сильно вы ни пытались… есть только одна Дженнифер Энистон. С днем рождения, моя дорогая подруга! Я люблю тебя".

В свою очередь Лиза Кудроу, исполнявшая в сериале роль одиозной Фиби, поделилась архивным снимком Дженнифер Энистон: "Всегда красивая и продолжает становиться еще красивее. С днем рождения, Дженнифер. Я люблю тебя".

Свои поздравления актрисе написал и Мэттью Перри.

Не оставили в стороне знаменательную дату и большие издания. Так, журнал Interview посвятил актрисе свою обложку и главный материал номера.

Jennifer Aniston - Interview Magazine, Marzo 2020.



Hoy cumple 51 años. pic.twitter.com/64wL1lghwb — HYPE Podcast 🎙 (@elhyp3) February 11, 2020

В свою очередь пользователи соцсетей отметили, что в свои 51 Энистон выглядит просто отлично.

"Дженнифер Энистон в 51 выглядит горячее, чем я когда-либо была и буду".