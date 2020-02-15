Сб, 15.02.2020
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"Горячее, чем когда-либо". Дженнифер Энистон — 51

Дженнифер Энистон

ФОТО: https://www.instagram.com/jenniferaniston/

11 февраля знаменитая голливудская актриса Дженнифер Энистон отметила очередной день рождения. В это трудно поверить, но звезде сериала "Друзья" исполнился 51 год!

Актриса уже приняла поздравления от многих коллег по цеху, в том числе и от актеров культового ситкома "Друзья" — с ними Энистон поддерживает дружбу и в реальной жизни.

Так, исполняющая роль Моники Кортни Кокс поздравила Энистон через свой Instagram: "Как бы сильно вы ни пытались… есть только одна Дженнифер Энистон. С днем рождения, моя дорогая подруга! Я люблю тебя".

В свою очередь Лиза Кудроу, исполнявшая в сериале роль одиозной Фиби, поделилась архивным снимком Дженнифер Энистон: "Всегда красивая и продолжает становиться еще красивее. С днем рождения, Дженнифер. Я люблю тебя".

Свои поздравления актрисе написал и Мэттью Перри.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Happy birthday, Jenny!!!

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Не оставили в стороне знаменательную дату и большие издания. Так, журнал Interview посвятил актрисе свою обложку и главный материал номера.

В свою очередь пользователи соцсетей отметили, что в свои 51 Энистон выглядит просто отлично.

"Дженнифер Энистон в 51 выглядит горячее, чем я когда-либо была и буду".

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