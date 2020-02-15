"В подъезде и квартирах — ужасная вонь". Замученные неисправной канализацией жильцы подали в суд на Рижскую думу

Из-за неисправной канализации нечистоты регулярно затапливают дворы, подвалы и, разумеется, источают отвратительный запах. По словам одного из жильцов — рижанина Айнара, проблемы с канализацией начались в 2018 году.

"Примерно два года назад мы внезапно ощутили проблемы с канализацией — затопило подвалы, подъездные дороги, в подъездах и квартирах — ужасная вонь, колодцы — переполнены", — говорит жилец.

В свою очередь жительница района Неллия рассказала, что в январе прошлого года на улице проводились ремонтные работы. Позже все три дома получили счет на общую сумму в 92 тыс. евро, который жильцы оплатили. В ходе ремонта были заменены трубы, после чего все снова пришло в негодность. Теперь же проблемы с канализацией начались и у тех домов, в которых их до сих пор не было.

"Теперь к нам трижды в неделю приезжает ассенизационная машина. За эти услуги мы ежемесячно платим на протяжении двух лет", — говорит жительница Татьяна. По словам жильцов, в неделю им это обходится почти в 900 евро.

Однако муниципальное предприятие Rīgas ūdens утверждает, что территория — частная, поэтому сделать ничего нельзя.