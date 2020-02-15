Сбор подписей за внеочередные выборы самоуправления: оппозиция нашла объяснение низкой активности жителей

По мнению председателя фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) Улдиса Аугулиса, сбор подписей проходил в "сложных условиях" - с обязательным физическим присутствием избирателя и в бумажном формате.

Лидер "Согласия" Янис Урбанович также напомнил, что сейчас за различные инициативы можно подписываться как электронно, так и в бумажном формате. На сей раз был выбран бумажный формат, и Урбанович "на 90% уверен", что низкая активность избирателей связана именно с этим.

Закон допускает сбор подписей посредством интернета только в тех случаях, когда сбор подписей инициирован избирателями.

Как сообщалось, обобщенные Центральной избирательной комиссией (ЦИК) предварительные результаты сбора подписей за проведение референдума о приостановленных президентом Эгилом Левитсом по запросу парламентской оппозиции поправках, регулирующих порядок внеочередных муниципальных выборов, свидетельствуют о том, что собрать необходимое для организации референдума число подписей не удалось.

Как сообщила агентству LETA представитель ЦИК Лаура Захарова, обобщенные в пятницу вечером результаты со всех мест сбора подписей в Латвии и за рубежом свидетельствуют о том, что за передачу на референдум поправок к закону о выборах в городские и краевые думы подписались 6035 избирателей, а за передачу на референдум поправок к закону о самоуправлениях - 5917 избирателей, соответственно было собрано 3,9% и 3,8% от необходимого числа подписей.

Чтобы данные законопроекты были переданы на референдум, за это в течение 30 дней (до 14 февраля) должны были подписаться не менее одной десятой части избирателей (154 868 человек).