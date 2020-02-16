Полиция поймала автоводителя в состоянии наркотического опьянения

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 85 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 14 человек, сообщает Государственная полиция.
В целом произошло девять аварий, в которых пострадали люди, сообщает агентство LETA.
За вождение в состоянии опьянения полиция задержала 16 водителей, один также находился под воздействием наркотических веществ.
За превышение разрешенной скорости движения на водителей оформлено 220 протоколов, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 512 протоколов.