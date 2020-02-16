Вс, 16.02.2020
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Полиция поймала автоводителя в состоянии наркотического опьянения

Алкометр. Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 85 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 14 человек, сообщает Государственная полиция.

В целом произошло девять аварий, в которых пострадали люди, сообщает агентство LETA. 

За вождение в состоянии опьянения полиция задержала 16 водителей, один также находился под воздействием наркотических веществ.

За превышение разрешенной скорости движения на водителей оформлено 220 протоколов, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 512 протоколов.

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