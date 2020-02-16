За контрабанду кокаина в Дании задержаны латвийцы

Как сообщил датский телеканал TV2, судно отправилось в плавание в конце января из Эквадора, недавно вышло из шведского Хельсингборга и направлялось в Санкт-Петербург в России. Чтобы получить груз кокаина, в субботу с Лангеланна на лодке к судну отправились трое мужчин - два гражданина Латвии и один россиянин. Они были задержаны, когда вернулись с кокаином на остров.