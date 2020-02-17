Педофил у тебя дома: родной отец опаснее чужого дяди

"Сегодня детям хорошо объясняют, что нельзя вступать в контакт с незнакомыми людьми, которые пытаются заговорить, что-то предлагают или приглашают ребенка куда-то пойти, - говорит руководитель группы по борьбе с преступлениями сексуального характера и защиты детей Пыхьяской префектуры Реймо Райвет. –

Но совсем мало говорится о масштабах домашней педофилии, когда совратителями оказываются родной или приемный отец, дядя, брат, дедушка – самый близкий круг".

Мать своего брата

Как бы неприятно это ни звучало, это именно так. Вот одна история, произошедшая в соседней стране.

Чтобы не нанести еще больший вред жертве, мы не станем называть ни имя, ни регион, в котором она проживает, однако все эти данные редакции известны.

Сейчас Алене - назовем девушку так - 14 лет. Несмотря на столь юный возраст она уже является матерью полугодовалого ребенка. Опека над ней передана местному самоуправлению: оба родителя по решению суда отстранены от воспитания девушки.

Под опекой местных властей находится и ее ребенок, поскольку несовершеннолетняя мать не имеет права быть официальным опекуном собственного сына, правда, мальчик находится с ней.

Причина этой жуткой истории уходит корнями в события, начавшие развиваться три с половиной года назад. Именно тогда мать Алены сбежала от мужа, оставив ему на попечение двоих младших детей - Алену и ее брата.

О том, что происходит в доме отца-одиночки, никто и не догадывался, пока однажды не оказалось, что 13-летняя девочка беременна.

Разбирательство привело к выявлению страшной правды: отец Алены три года сожительствовал со своей малолетней дочерью и одновременно стал и молодым отцом, и дедом.

Понятно, что преступление не осталось безнаказанным и педофил, насиловавший собственного ребенка, отправился в тюрьму. А Алена оказалась в детском доме с маленьким ребенком на руках, который одновременно является ей и сыном, и братом.

"Да, такие истории происходят. Беременностью от родного отца дело заканчивается не так часто, но это, во-первых, не исключение, а, во-вторых, скорее классический пример ситуации, когда ребенок оказывается использован в сексуальном плане.

Именно близкий круг общения ребенка представляет собой самую большую опасность: ребенок доверяет, ребенок в любом случае любит своего отца и не может сопротивляться или подозревать что-то нехорошее, ребенок подвержен влиянию и территориально находится очень близко к педофилу", - говорит Райвет.

Любовь и нежность, калечащие психику

Полицейские, которых видели десятки и сотни педофилов, не могут однозначно ответить на вопрос, по каким признакам можно понять, что рядом с ребенком находится извращенец.