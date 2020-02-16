Сын топ-менеджера "Газпрома" стал миллиардером

В рейтинге Forbes, опубликованном в апреле 2019 года, состояние Сторонского оценивалось в 500 миллионов долларов. В рейтинге журнала "200 богатейших бизнесменов России" он занял 199 место. Его - Николай Сторонский — топ-менеджер "Газпрома".

Revolut — сервис, с помощью которого можно открыть счет практически в любой стране мира и менять валюту по биржевому курсу.

Основатели компании — выходцы из России Николай Сторонский и Влад Яценко. Сейчас сервис работает только в Европе (в Латвии в том числе) и Австралии. Сообщалось, что к концу 2019 года он начнет работать в семи странах, в том числе в США, Бразилии и Японии. Штаб-квартира Revolut находится в Великобритании.