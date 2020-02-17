Встреча у Левитса по делу Кристине Мисане: итоги

"Народ Латвии ощущает солидарность с нашей гражданкой Кристине Мисане. Я также присоединяюсь к этой солидарности", - ранее заявил президент.

В понедельник после встречи с представителями ответственных органов президент Латвии Эгил Левитс не представил план дальнейших действий по делу Кристине Мисане, однако подчеркнул, что гражданская активность, в том числе петиции в Интернете, играют большую роль.

По словам Левитса, ситуация с Мисане - в основном юридический, но в то же время и гуманитарный вопрос, поэтому участие общества имеет значение.

На встрече обсуждалось, что еще может сделать каждая из сторон. Президент не конкретизировал, какие решения были приняты, отметив лишь, что рассматривались несколько возможностей.

Кабинет министров представит доклад о том, какие меры были приняты до сих пор по делу Мисане.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что правительство будет защищать каждого гражданина Латвии в любой точке мира, в том числе и Мисане.

Кабинет министров уже приложил много усилий для решения этого вопроса, особенно Министерство иностранных дел.

Во встрече с Левитсом участвовали Кариньш, генеральный прокурор Эрик Калнмейерс, министр юстиции Янис Борданс, омбудсмен Юрис Янсонс, госсекретарь МИД Андрис Пелшс, и.о. начальника Госполиции Андрей Гришин, министр внутренних дел Сандис Гиргенс и представитель Латвии в международных правозащитных организациях Кристине Лице.

Стоит добавить, что на платформе Change.org идет сбор подписей под призывом выдать Кристине Мисане Латвии. По состоянию на полдень понедельника, 17 февраля, подписались более 25 тысяч человек.

Как уже сообщал RUS.TVNET, датский суд 14 февраля постановил выдать Кристине Мисане правоохранительным органам ЮАР. В этой стране ей грозит тюремное заключение сроком до 15 лет за похищение собственной дочери. Сообщается, что Кристине могут передать ЮАР 20 февраля.

Контекст:

Кристине Мисане в 2011 году познакомилась с гражданином ЮАР, и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения, стал жестоко обращаться с Мисане, дочкой и старшим сыном женщины. Полную историю Кристине можно прочесть здесь.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Сейчас Мисане находится под стражей в Дании, и судебные органы этой страны приняли решение о ее выдаче ЮАР для уголовного преследования.