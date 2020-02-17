Астрономы требуют госфинансирования для поисков инопланетян

Руководитель одной из американских национальных обсерваторий выразил мнение, что к поиску внеземной жизни следует относиться серьезнее, пишут зарубежные СМИ.
Исследователь Энтони Бизли в интервью BBC в частности заявил, что поддержку в этом направлении должно усилить правительство. Этой области, отметил ученый, государство избегало на протяжении многих десятилетий и, по его мнению, совершенно напрасно.
По словам Бизли, до сих пор направление по поиску внеземного интеллекта считалось псевдонаукой, однако его это не останавливает. Своим мнением он поделился и на недавно прошедшем собрании ученых в Сиэттле.
"Пришло время интегрировать поиски внеземной жизни во все остальные разделы астрономии", — заявил исследователь.
Одновременно с заявлениями Бизли стало известно, что более серьезно вопросом внеземных цивилизаций может заняться и обсерватория "Очень большого телескопа" в Нью-Мексико, отмечает BBC.