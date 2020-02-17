Астрономы требуют госфинансирования для поисков инопланетян

Исследователь Энтони Бизли в интервью BBC в частности заявил, что поддержку в этом направлении должно усилить правительство. Этой области, отметил ученый, государство избегало на протяжении многих десятилетий и, по его мнению, совершенно напрасно.

По словам Бизли, до сих пор направление по поиску внеземного интеллекта считалось псевдонаукой, однако его это не останавливает. Своим мнением он поделился и на недавно прошедшем собрании ученых в Сиэттле.

"Пришло время интегрировать поиски внеземной жизни во все остальные разделы астрономии", — заявил исследователь.