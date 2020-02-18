Убийство бывшего чеченского боевика Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе прошлого года было запланировано и организовано российской Федеральной службой безопасности. Об этом говорится в новом отчете международной расследовательской группы Bellingcat.

Расследователи установили, что уроженца Грузии Хангошвили застрелил гражданин России Вадим Красиков, который прибыл в Германию под вымышленным именем "Вадим Соколов". Перед поездкой в Европу Красиков тренировался на базе спецназа ФСБ "Вымпел", неоднократно посещал Антитеррористическое управление ФСБ на проспекте Вернадского и много раз созванивался с одним из действующих и несколькими бывшими сотрудниками "Вымпела".

Отмечается, что подготовкой к убийству руководил глава благотворительного фонда "Вымпел" для бывших офицеров спецназа ФСБ Эдуард Бендерский.

Как говорится в отчете, существенную роль в организации всей операции играла непосредственно ФСБ и, в частности, ее особый отдел — так называемый Центр специальных операций ФСБ.

При этом журналисты утверждают, что и ФСБ, и российская полиция знали о личности задержанного убийцы, но солгали немецким властям, отрицая, что "Вадим Соколов" был не настоящей личностью. Одновременно с тем россияне пытались уничтожить все публичные данные, касающиеся подлинной личности убийцы, а также данные, связанные с его ближайшими родственниками.

"Это расследование окончательно устанавливает, что главная служба безопасности российского государства подготовила и совершила экстерриториальное убийство в столице Германии в 2019 году. Альтернативные гипотезы, связывающие убийство с криминальными группировками главы Чечни Рамзана Кадырова или даже личная месть бывших или нынешних сотрудников службы безопасности, теперь могут быть исключены как маловероятные", — отметили в Bellingcat.

Хангошвили в годы второй чеченской войны воевал на стороне сепаратистов, затем сотрудничал с грузинскими спецслужбами.