Что я делаю не так? Самые распространенные ошибки при готовке яиц

Омлет и яичница

Оба этих блюда являются одними из основных во время завтрака, а их рецептам нет границ, а готовка занимает немного времени. Однако их легко можно испортить. Рассмотрим самые частые ошибки!

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Нельзя использовать чугунные сковородки

Даже в том случае, если остальные в раковине и другой под рукой нет. Яйца практически моментально прилипнут к поверхности и вам придётся на сковороде оставить половину своего завтрака, а после этого ещё и долго мыть её.

Слишком большой огонь/ много тепла

Чрезмерный огонь - гарант того, что омлет и яичница будут сухими и пережаренными. Действуйте правильно: поставьте сковороду на средний огонь, после уменьшите нагрев, только тогда можно класть пищу на неё, чтобы еда готовилась на умеренном огне. Лучше дольше подождать, чем испортить себе завтрак.

Смешивание яиц прямо на сковороде

Кажется, что, если разбить и перемешать яйца прямо на сковороде, то будет быстрее? На самом деле таким образом масса будет неравномерной! Сначала яйца нужно разбить и перемещать в другой посуде, чтобы позаботиться о равномерном смешении белка и желтков.

О еде с яйцами нельзя забывать

Скорость приготовления яичницы и омлета удивительны, потому лучше далеко не отходить от сковороды, временами проверяя. Если отлучитесь надолго - завтрак будет пережарен.

Нельзя оставлять на плите

Хотя и плита выключена, ваш омлет продолжает готовиться, поскольку на поверхности всё ещё горячо. Если не хотите, чтобы он за короткое время стал не пригоден для употребления - снимите его со сковороды на тарелку с крышкой или накройте фольгой.

Варенные яйца

Как оказалось, чтобы идеально сварить яйцо, нужно знать нюансы.

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Яйцо нельзя кидать в кипящую воду

Большая часть это правило знает и следует ему, но повторение не будет лишним. В момент, когда из холодильника яйцо попадает в кипящую воду, из-за резкого перепада температуры - трескается скорлупа.

Правильный порядок действий: помыть яйца, аккуратно разместить их в кастрюлю, налить холодной воды и поставить вариться.

Не позволяй воде всё время кипеть

Думали, как желток становиться серым? Просто - так происходит, если его переварить. Доведите воду до кипения, а затем уменьшите огонь на 8-10 минут, если хотите яйцо вкрутую, и на 5 минут, если всмятку.

Дайте яйцам остыть

Если не хотите выкинуть большую часть яиц вместе со скорлупой, то дайте им остыть!

Слишком много яиц в одной кастрюле или же маленькая кастрюля