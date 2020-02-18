Вт, 18.02.2020
Когда люди умирают, это далеко не всегда сопровождается болью. Из моих собственных наблюдений и дискуссий с коллегами можно сделать вывод, что если человек не страдал от болей ранее, то и во время умирания он вряд ли с ними столкнется. Шеймус Койл, специалист по паллиативной терапии

"Это фарс". Лочмеле-Лунева о вердикте суда по делу о трагедии в Золитуде

ФОТО: Paula Čurkste / LETA

Приговор суда по уголовному делу о золитудской трагедии - это фарс, заявила агентству LETA руководитель общества "Золитуде 21.11", политик "Согласия" Регина Лочмеле-Лунева.

"Нет слов", - сказала она, комментируя постановление суда.

Лочмеле-Лунева вместе с несколькими потерпевшими после оглашения приговора обвиняемым покинула зал суда.

"Мы ожидали всего, но не того, что осужден будет только один человек, а все остальные оправданы. Этот приговор - полное поражение гособвинения. Это фарс", - заявила она.

Лочмеле-Лунева сообщила, что потерпевшие будут ждать полного текста приговора, чтобы принять решение о дальнейших действиях, но уже сегодня ясно, что он будет обжалован.

Как уже сообщал RUS.TVNET, Пардаугавский суд Риги приговорил инженера-строителя Ивара Сергетса по делу о золитудской трагедии к шести годам заключения и запрету занимать должность сроком на пять лет. Остальные фигуранты были оправданы.

Последние новости

НАВЕРХ