"Это фарс". Лочмеле-Лунева о вердикте суда по делу о трагедии в Золитуде

"Нет слов", - сказала она, комментируя постановление суда.

Лочмеле-Лунева вместе с несколькими потерпевшими после оглашения приговора обвиняемым покинула зал суда.

"Мы ожидали всего, но не того, что осужден будет только один человек, а все остальные оправданы. Этот приговор - полное поражение гособвинения. Это фарс", - заявила она.

Лочмеле-Лунева сообщила, что потерпевшие будут ждать полного текста приговора, чтобы принять решение о дальнейших действиях, но уже сегодня ясно, что он будет обжалован.