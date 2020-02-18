В США вынесли приговоры латвийцам: мошенники "кидали по-крупному" покупателей ретро-авто

Осужденные латвийцы руководили преступной группой, мошенническим путем заполучившей несколько миллионов евро. Жертвами преступников стали любители классических авто — выдавая себя за коллекционеров на популярных интернет-аукционах, мошенники просили покупателей перевести деньги на счет компании, якобы занимающейся транспортировкой авто.

После этого деньги моментально снимались со счета и переводились в Восточную Европу. Обманутые покупатели оставались ни с чем.

Делом вскоре занялась международная следственная группа, возглавляемая США. В рамках спецоперации были задержаны десять человек, в том числе целый ряд латвийских подданных. Задержания были проведены в США, Финляндии, Литве и Латвии. В частности, в ноябре 2018 года Апшкалнс и Пирин были арестованы в Кулдиге.

Как отмечают правоохранительные органы, Апшкалнс продолжал руководить преступной группой непосредственно до момента задержания.

После ареста латвийцы были переданы властям США. В начале года они предстали перед судом. Апшкалнс получил девять лет тюрьмы, в свою очередь Пирин — пять с половиной лет. Осужденные должны будут выплатить потерпевшим денежные суммы в размере 4 952 172 и 3 985 000 долларов соответственно, а также заплатить штрафы — по 166 тыс. долларов.

Оба осужденных признали свою вину.

Мошенническая схема действовала по меньшей мере с января 2016 года.