В США вынесли приговоры латвийцам: мошенники "кидали по-крупному" покупателей ретро-авто

В США за мошенничество в особо крупном размере осуждены двое граждан Латвии — Мартиньш Апшкалнс и Игорь Пирин. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Минюст США.
Осужденные латвийцы руководили преступной группой, мошенническим путем заполучившей несколько миллионов евро. Жертвами преступников стали любители классических авто — выдавая себя за коллекционеров на популярных интернет-аукционах, мошенники просили покупателей перевести деньги на счет компании, якобы занимающейся транспортировкой авто.
После этого деньги моментально снимались со счета и переводились в Восточную Европу. Обманутые покупатели оставались ни с чем.
Делом вскоре занялась международная следственная группа, возглавляемая США. В рамках спецоперации были задержаны десять человек, в том числе целый ряд латвийских подданных. Задержания были проведены в США, Финляндии, Литве и Латвии. В частности, в ноябре 2018 года Апшкалнс и Пирин были арестованы в Кулдиге.
Как отмечают правоохранительные органы, Апшкалнс продолжал руководить преступной группой непосредственно до момента задержания.
После ареста латвийцы были переданы властям США. В начале года они предстали перед судом. Апшкалнс получил девять лет тюрьмы, в свою очередь Пирин — пять с половиной лет. Осужденные должны будут выплатить потерпевшим денежные суммы в размере 4 952 172 и 3 985 000 долларов соответственно, а также заплатить штрафы — по 166 тыс. долларов.
Оба осужденных признали свою вину.
Мошенническая схема действовала по меньшей мере с января 2016 года.
Отмечается, что ранее, в 2013 году, Апшкалнс уже представал перед судом за подобные преступления в Великобритании.