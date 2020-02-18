Убийство адвоката Берзиньша: есть задержанные

Госполиция по подозрению в вооруженном ограблении в доме адвоката и бывшего судьи Улдиса Берзиньша и его убийстве задержала несколько человек.
Глава Управления криминальной полиции Рижского региона Андрей Созинов подтвердил, что 6 января сотрудники правоохранительных органов провели десять обысков, в ходе которых они изъяли большое количество предметов, которые могут иметь доказательную силу в расследуемом преступлении.
По словам Созинова, правоохранительные органы также арестовали нескольких человек, ранее осужденных за убийства, кражи и другие преступления.
По словам полиции, в настоящее время ведется активное досудебное расследование по уголовному делу с целью укрепления доказательной базы. Уголовное дело возбуждено по факту убийства, если оно связано с грабежом.
В интересах следствия Созинов не стал комментировать это дело более подробно, поэтому количество задержанных неизвестно.
Как ранее сообщал RUS.TVNET, Берзиньш погиб 20 июля прошлого года в результате преступления, совершенного в Марупе. Он был застрелен грабителями, на которых наткнулся у себя дома. С огнестрельными ранами мужчина был доставлен в больницу, где скончался.
Полиции тогда сообщила, что по крайней мере двое преступников ворвались в частный дом в Марупе, связали хозяйку 1940 года рождения и стали грабить дом. Когда в дом вернулась супружеская пара, одетые в маски преступники пытались бежать, выстрелив несколько раз в направлении Берзиньша.
Преступникам удалось сбежать.
Полиция на тот момент отметила, что не рассматривает версию о том, что адвокат и бывший судья Улдис Берзиньш был убит из-за своей профессиональной деятельности.
До этого ЧП последний раз в Латвии адвокат был убит в мае 2018 года. Это был администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус, который ехал на автомашине мимо Лесного кладбища. Недалеко от места происшествия была найдена сгоревшая машина с фальшивыми номерными знаками, вероятно, связанная с преступлением.