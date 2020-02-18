Убийство адвоката Берзиньша: есть задержанные

Глава Управления криминальной полиции Рижского региона Андрей Созинов подтвердил, что 6 января сотрудники правоохранительных органов провели десять обысков, в ходе которых они изъяли большое количество предметов, которые могут иметь доказательную силу в расследуемом преступлении.

По словам Созинова, правоохранительные органы также арестовали нескольких человек, ранее осужденных за убийства, кражи и другие преступления.

По словам полиции, в настоящее время ведется активное досудебное расследование по уголовному делу с целью укрепления доказательной базы. Уголовное дело возбуждено по факту убийства, если оно связано с грабежом.

В интересах следствия Созинов не стал комментировать это дело более подробно, поэтому количество задержанных неизвестно.

Как ранее сообщал RUS.TVNET, Берзиньш погиб 20 июля прошлого года в результате преступления, совершенного в Марупе. Он был застрелен грабителями, на которых наткнулся у себя дома. С огнестрельными ранами мужчина был доставлен в больницу, где скончался.

Полиции тогда сообщила, что по крайней мере двое преступников ворвались в частный дом в Марупе, связали хозяйку 1940 года рождения и стали грабить дом. Когда в дом вернулась супружеская пара, одетые в маски преступники пытались бежать, выстрелив несколько раз в направлении Берзиньша.

Преступникам удалось сбежать.

Полиция на тот момент отметила, что не рассматривает версию о том, что адвокат и бывший судья Улдис Берзиньш был убит из-за своей профессиональной деятельности.